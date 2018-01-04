特朗普又威胁要切断援助了 这次是巴勒斯坦

美国总统唐纳德·特朗普2日发布推文，威胁切断对巴勒斯坦的援助，理由是巴勒斯坦不再愿意与以色列谈和平方案。前一天，特朗普在新年第一条“推特”中指责巴基斯坦，暗示将切断对巴基斯坦援助。

特朗普在推文中写道：“我们每年给巴勒斯坦人数以亿计美元，却没有得到感激和尊重。他们甚至不想就一份迟迟未至的和平协议与以色列谈判。”

特朗普写道：“我们已经把谈判最难的部分，即耶路撒冷问题拿下了谈判桌。为了这一点，以色列就得付出更多，但巴勒斯坦人居然不愿意再谈，那我们今后为什么还要给他们大笔援助？”

耶路撒冷地位是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列1967年占领东耶路撒冷，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，与以色列有外交关系的国家大多把使馆设在特拉维夫、而非耶路撒冷。

特朗普去年12月6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都并承诺启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程，触发国际社会普遍反对。

对特朗普的推文，巴基斯坦高级官员哈南·阿什拉维3日说，巴勒斯坦绝不会接受“勒索”，特朗普不仅破坏了巴勒斯坦为和平与自由所作的努力，还把帽子扣给巴勒斯坦，“他竟然把自己不负责任举动的后果怪到巴勒斯坦身上”。

就在本月1日，特朗普在推文中抨击巴基斯坦，指责后者反恐不力。特朗普写道，美国过去15年给巴基斯坦提供330多亿美元援助，巴基斯坦却“把我们的领导人当成傻子……为我们在阿富汗追捕的恐怖分子提供庇护，没有向我们提供任何帮助。再也不会这样了”。

特朗普引起巴基斯坦强烈不满。巴方当晚召见美国大使戴维·黑尔，提出抗议。

美国2001年遭遇“9·11”恐怖袭击，巴基斯坦加入美国发起的反恐战争，继而承受恐怖主义和极端主义侵害。据巴方统计，2001年至今，1.7万名巴基斯坦人因打击恐怖和极端组织武装人员殉职或因遭遇恐怖袭击而丧生。然而，美国政府、尤其是特朗普当局多次就反恐事宜抨击巴基斯坦。（陈立希）（新华社专特稿）

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