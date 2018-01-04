人民网>>国际

紧急注资快用光 乐天出售华超市最新谈判告吹

2018年01月04日07:36  来源：新华网
 

　　韩国媒体3日援引业内消息人士的话报道，乐天集团出售在华超市业务的最新谈判告吹。并且紧急注资即将用光，乐天集团出售在华门店的前景不容乐观。

　　【最新谈判告吹】

　　乐天集团下属重要分支乐天玛特近年来在中国经营不善，业绩欠佳。去年3月，乐天集团不得不注资3600亿韩元（约合22亿元人民币），以维持在中国的超市业务。去年8月底,乐天集团宣布再次向在华超市业务紧急注资3400亿韩元（21亿元人民币）。

　　去年9月，乐天集团宣布将出售在华超市业务，由美国高盛集团管理相关事宜。随后，多家外国投资企业对此表示有兴趣。

　　韩联社3日援引乐天集团消息人士的话报道，最近一段时间，乐天集团与泰国卜蜂集团（正大集团）展开谈判，但双方未能在价格上谈拢，最终谈判破裂。

　　按这名消息人士的说法，乐天集团去年8月底的紧急注资已经告急，预计将于今年1月底用光。乐天玛特在中国的112家店面中，已有87家停业。仅剩的几家门店销售额也下滑超过80%。

　　【推迟人事调整】

　　乐天集团家族成员近来可谓丑闻缠身。上月22日，首尔中央地方法院对乐天集团会长辛东彬贪污渎职案作出一审判决。法院判定检方指控的部分罪名成立，判处辛东彬有期徒刑1年8个月，缓刑2年。

　　同时，法院还判定乐天集团创始人辛格浩渎职罪和贪污罪成立，判处有期徒刑4年，罚款35亿韩元（2135万元人民币）。因健康原因，现年95岁的辛格浩未当庭被捕。

　　乐天集团原计划去年年底进行人事调整。辛东彬被判刑后，乐天集团宣布推迟人事调整计划，改为今年年初进行。

　　乐天集团最早由旅日韩侨辛格浩在日本创立。1965年韩日邦交正常化后，辛格浩于1967年在韩国成立乐天制果公司，逐渐壮大为今天的韩国乐天集团。作为韩国排名第五的大企业，乐天集团的业务覆盖房地产、游乐场、酒店餐饮、百货零售等领域。

　　2015年，辛格浩的两个儿子辛东主和辛东彬为争夺继承权掀起内讧，致使辛氏家族分裂为两派，分别支持辛东主和辛东彬执掌这一庞大的商业帝国，最终辛东彬赢得了集团控制权。乐天集团两兄弟的权斗当时连日占据韩国媒体头条，引发民众反感。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved