紧急注资快用光 乐天出售华超市最新谈判告吹

韩国媒体3日援引业内消息人士的话报道，乐天集团出售在华超市业务的最新谈判告吹。并且紧急注资即将用光，乐天集团出售在华门店的前景不容乐观。

【最新谈判告吹】

乐天集团下属重要分支乐天玛特近年来在中国经营不善，业绩欠佳。去年3月，乐天集团不得不注资3600亿韩元（约合22亿元人民币），以维持在中国的超市业务。去年8月底,乐天集团宣布再次向在华超市业务紧急注资3400亿韩元（21亿元人民币）。

去年9月，乐天集团宣布将出售在华超市业务，由美国高盛集团管理相关事宜。随后，多家外国投资企业对此表示有兴趣。

韩联社3日援引乐天集团消息人士的话报道，最近一段时间，乐天集团与泰国卜蜂集团（正大集团）展开谈判，但双方未能在价格上谈拢，最终谈判破裂。

按这名消息人士的说法，乐天集团去年8月底的紧急注资已经告急，预计将于今年1月底用光。乐天玛特在中国的112家店面中，已有87家停业。仅剩的几家门店销售额也下滑超过80%。

【推迟人事调整】

乐天集团家族成员近来可谓丑闻缠身。上月22日，首尔中央地方法院对乐天集团会长辛东彬贪污渎职案作出一审判决。法院判定检方指控的部分罪名成立，判处辛东彬有期徒刑1年8个月，缓刑2年。

同时，法院还判定乐天集团创始人辛格浩渎职罪和贪污罪成立，判处有期徒刑4年，罚款35亿韩元（2135万元人民币）。因健康原因，现年95岁的辛格浩未当庭被捕。

乐天集团原计划去年年底进行人事调整。辛东彬被判刑后，乐天集团宣布推迟人事调整计划，改为今年年初进行。

乐天集团最早由旅日韩侨辛格浩在日本创立。1965年韩日邦交正常化后，辛格浩于1967年在韩国成立乐天制果公司，逐渐壮大为今天的韩国乐天集团。作为韩国排名第五的大企业，乐天集团的业务覆盖房地产、游乐场、酒店餐饮、百货零售等领域。

2015年，辛格浩的两个儿子辛东主和辛东彬为争夺继承权掀起内讧，致使辛氏家族分裂为两派，分别支持辛东主和辛东彬执掌这一庞大的商业帝国，最终辛东彬赢得了集团控制权。乐天集团两兄弟的权斗当时连日占据韩国媒体头条，引发民众反感。（张旌）（新华社专特稿）

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