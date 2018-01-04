德国一座监狱一周现3次越狱事件 有关部门遭抨击

【环球网报道 记者 赵怡蓁】瑞士资讯1月2日援引法新社报道称，德国柏林普勒岑湖监狱一周内发生3次越狱或直接逃跑事件，至今仍有多名囚犯在逃，柏林政府当地时间1月2日因此遭到强烈抨击。

1月2日，德国《图片报》指这次的安全漏洞“令人费解”，推特用户则嘲笑这座惩戒机构的“门户洞开”政策。

据报道，第一批逃出普勒岑湖监狱的4人，年龄为27岁至38岁不等，他们2017年12月28日逃出这座如今被广称为柏林“丑闻监狱”的普勒岑湖监狱。

这4人因犯下窃盗、勒索及严重攻击罪名而在监狱服刑，他们使用从监狱工作室取得的砂轮机及大锤子，撬开通风口后自围墙下成功逃出。监狱周边的监视器虽然拍到了4人逃跑的过程，但监所管理员并未及时查看录像，直至事发后41分钟才发出警报。

2017年12月29日，狱方在清点犯人人数时，发现30岁的第五名囚犯未于前一日的外出活动后返回监狱。

1月1日上午，狱方又发现两名囚犯夜间自监狱窗口逃出，但其中一人在数小时后返回。

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