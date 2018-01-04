日本将解禁口译导游士 向外国人提供口译导游服务

据日媒报道，修改后的日本《口译导游士法》将于本月4日开始施行，即使没有迄今所必须的国家资格也能面向访日外国游客提供有偿的口译导游服务。口译导游市场中，大型旅行社将此当作商机开始尝试新业务。

据报道，截至去年4月，日本有约2.3万人拥有资格，但存在约七成为英语导游等课题。此外也有必要加紧应对猛增的访日游客，因此决定了解禁。考虑到拥有资格者，今后仍将保留资格制度。

旅行社方面表示：“可委托的导游增多将推动提高服务质量。”HIS公司不论有无资格开始登记口译导游，介绍给访日游客。

截至去年年底，已有约850人完成提前登记，12月面向已登记者举办了说明会。

另一方面，现行资格制度谋求提高拥有资格者的实务能力，与无资格导游拉开差距。在此前以语言和日本文化为主进行出题的资格考试中，新增防灾及相关法律等内容。此外将制作可配戴的徽章。

报道同时指出，不过，解禁可能导致参加考试人数减少，也有部分拥有资格者担心称“制度或将难以维持下去”。

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