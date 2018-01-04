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为避禁酒令 新西兰民众在沿海河口建沙岛解馋

2018年01月04日07:18  来源：中国新闻网
 

据“中央社”报道，由于新西兰科罗曼德半岛跨年期间禁止公开饮酒，一群新西兰民众在沿海的泰鲁瓦河口附近建造了一座沙岛“解馋”，以创意方式避开了禁令。

据报道，一些新西兰当地民众趁2017年12月31日泰鲁瓦河口退潮时，搭起了沙岛，随后还在沙岛上摆放了野餐桌和存放饮料和啤酒的小冰箱，以便跨年时享用。

据当地民众开玩笑称，因沙岛位于公海，因此这群人不受官方饮酒禁令限制。据悉，违反当地禁酒令者，面临250新西兰元的罚款或遭到逮捕。

当地民众桑德斯将这座沙岛的照片发布到社交网站“脸书”(Facebook)的当地社团动态网页中。他表示，“能看到一些新西兰人享受一点小乐趣，这很不错。”

据报道，这群人在沙岛上边喝酒边观赏烟火，度过了跨年夜。直到当地时间2018年1月1日上午，这座岛还在原地。

不过，地方当局似乎轻松地看待对群人的“创举”。当地警察队长凯利表示，“他们的想法很有创意，如果我早知道，很可能还会加入他们。”

(责编：樊海旭、常红)
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