2017年44.5万名阿富汗平民因战乱流离失所

新华社喀布尔1月3日电 （记者蒋超）联合国人道主义事务协调厅阿富汗办事处3日表示，2017年全年共有约44.5万名阿富汗平民因持续的战乱冲突而流离失所。

该机构在当天公布的一份声明中说，2017年阿富汗东部地区的国内流离失所者超过14万人，其中超过12.35万人来自楠格哈尔省。据了解，自去年10月初以来，阿军方与盘踞在东部地区的极端组织“伊斯兰国”武装分子持续交战，导致大量平民无家可归。

自2001年以来，阿富汗境内已有超过100万平民因战乱或持续恶化的安全局势而被迫流离失所。

联合国驻阿富汗援助团去年10月13日发布的统计报告显示，2017年前9个月，各类武装冲突共造成8019名阿富汗平民伤亡，其中2640人死亡、5379人受伤。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）

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