伊朗最高领袖要求警惕敌对势力煽动骚乱

据新华社德黑兰1月2日电 （记者马骁、穆东）伊朗最高领袖哈梅内伊2日首次就伊朗国内近期发生的示威游行发表谈话。他说，敌对势力为打击伊朗而煽动骚乱，伊朗人民应提高警惕。

伊朗塔斯尼姆通讯社当日援引哈梅内伊的话说，“敌人及其盟友为了给伊朗伊斯兰政权制造麻烦，用尽各种办法”。哈梅内伊强调，伊朗人民有勇气、有决心、有信念战胜敌对活动。

有消息称，伊朗多个城市发生的示威游行已造成包括多名警察在内的至少20人死亡、数十人受伤，但这一说法未得到伊朗官方证实。伊朗新闻电视台2日援引伊朗安全部门官员的话说，部分示威者已被逮捕。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼2日说，美国、英国和沙特阿拉伯妄图通过社交媒体和网络对伊朗发动“代理人战争”。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）

(责编：冯粒、常红)