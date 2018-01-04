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长三角中欧班列年度开行数量创历史新高

2018年01月04日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社上海1月3日电  （记者贾远琨）中国铁路上海局集团有限公司2日发布消息称，长三角中欧（含中亚方向）班列2017年开行1127列（其中返程55列），同比增加362列，同比增长47.32%，创班列年度开行数量历史新高。

　　2017年12月1日，上海到莫斯科中欧班列实现首发，至此，长三角中欧班列共有欧洲方向俄罗斯、捷克、德国、西班牙、英国等8条运行线路，中亚方向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等6条运行线路，到达欧洲8个国家、中亚8个国家。

　　长三角中欧班列日均运行1300公里，最快12天抵达欧洲，运输时间是海运的1/3；全程费用仅为空运价格的1/5。班列搭载的进出口货物品类日趋丰富，除了以往的小商品和电子产品外，纺织品、汽车及配件、机械装备、家具等比重越来越大。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）

(责编：冯粒、常红)
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