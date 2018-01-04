长三角中欧班列年度开行数量创历史新高

据新华社上海1月3日电 （记者贾远琨）中国铁路上海局集团有限公司2日发布消息称，长三角中欧（含中亚方向）班列2017年开行1127列（其中返程55列），同比增加362列，同比增长47.32%，创班列年度开行数量历史新高。
2017年12月1日，上海到莫斯科中欧班列实现首发，至此，长三角中欧班列共有欧洲方向俄罗斯、捷克、德国、西班牙、英国等8条运行线路，中亚方向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等6条运行线路，到达欧洲8个国家、中亚8个国家。
长三角中欧班列日均运行1300公里，最快12天抵达欧洲，运输时间是海运的1/3；全程费用仅为空运价格的1/5。班列搭载的进出口货物品类日趋丰富，除了以往的小商品和电子产品外，纺织品、汽车及配件、机械装备、家具等比重越来越大。
《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）
第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】