俄中电信合作前景可期

据新华社莫斯科1月2日电 （记者栾海）俄罗斯—亚洲地区实业家承包商联合会主席维塔利·蒙克维奇日前在接受新华社记者采访时表示，未来俄中双边贸易和投资合作前景广阔，特别是电信业合作前景可期。

蒙克维奇说：“电信业是俄中双边经贸未来重要增长点。”据介绍，近年来中国电信技术不断取得突破，行业迅速发展，在某些领域已超过欧美同行，加之中国电信企业在俄罗斯发展较早，中国产品总价值在俄电信产品市场的所占份额较高。

蒙克维奇说，中国企业在俄电信市场上采取了正确的发展和经营方式，实施了恰当的市场销售和公关营销策略，使俄用户充分了解到中国电信产品的优点。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）

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