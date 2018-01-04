俄中电信合作前景可期

据新华社莫斯科1月2日电 （记者栾海）俄罗斯—亚洲地区实业家承包商联合会主席维塔利·蒙克维奇日前在接受新华社记者采访时表示，未来俄中双边贸易和投资合作前景广阔，特别是电信业合作前景可期。
蒙克维奇说：“电信业是俄中双边经贸未来重要增长点。”据介绍，近年来中国电信技术不断取得突破，行业迅速发展，在某些领域已超过欧美同行，加之中国电信企业在俄罗斯发展较早，中国产品总价值在俄电信产品市场的所占份额较高。
蒙克维奇说，中国企业在俄电信市场上采取了正确的发展和经营方式，实施了恰当的市场销售和公关营销策略，使俄用户充分了解到中国电信产品的优点。
《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）
第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】