第三方市场合作是中国推动“一带一路”建设和国际产能合作的创新举措，可有效解决国际金融危机后世界经济发展低迷等问题，有助于高效配置全球资源、重塑全球分工体系、推动全球治理体系革新，将各方利益紧密联结，形成真正的命运共同体。

当前，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。在外部环境低迷和内部增长矛盾突出的背景下，各国都努力寻求经济结构调整和产业转型突破。发达国家凭借技术创新优势、货币主导地位，推出“再工业化”战略。新兴经济体在致力于提升生产效率和培育新型产业，提高传统产业的资本效率、技术含量和附加值。全球范围内的战略调整和技术革新正在重构全球产业链。第三方市场合作以多边机制代替双边机制，不仅可在事前充分公平地评估风险，也可通过充足资金、优质产能、核心装备、关键技术等资源的高效配置，推动各方市场深度融合，将共同利益的蛋糕做大，最终实现多赢共赢。

第三方市场合作聚焦世界经济复苏乏力难题，推动南北合作和南南合作相结合。这种合作将改变“能源国提供原材料、中国制造和欧美发达国家消费”的传统产业链，衔接不同发展阶段国家的需求，推动全球产业链高中低端有机融合，凝聚全球经济增长潜在力量，既可为世界经济增长添加新动力，又可为各国企业合作共赢创造新机遇。

当前世界经济仍存在发展不平衡、贫富分化差距扩大、社会群体对立等诸多问题，不稳定、不确定因素如影随形地伴随着经济全球化，很多国家正处于迷茫与选择的十字路口。传统的“零和博弈”思维限制了全球治理体系的革新，也阻碍了世界经济的持续繁荣。第三方市场合作作为“一带一路”建设的重要创新举措，主张在主权平等、利益共享的基础上，通过三方协商，消除疑虑、应对挑战，共同采取必要的经济政策，树立相互理解、共担共享的国际合作典范，是对现有全球治理体系和国际合作模式的完善和补充。

中国将与发达国家、国际机构等共同提供先进理念和公共产品，通过企业间强强联合、政府间密切合作，抓住经济全球化的新机遇、新起点，共同开拓第三方市场，开辟新的合作空间，培育新的经济增长点，为国际合作提供中国方案，贡献中国智慧。

（作者为国家发展和改革委员会国际合作中心副主任）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 23 版）

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