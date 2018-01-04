1+1+1>3（权威论坛）

巴基斯坦西南部俾路支省胡布地区的德拉加齐汗水泥厂项目建设正在如火如荼展开，该项目是巴基斯坦迄今为止建造的最大水泥厂，该厂采用的钢构件由中国和德国企业合作生产。图为2017年3月23日，中国品牌塔吊在建设一线展开施工作业。

本报记者 徐 伟摄

在大型工程设备的运行声中，中广核与法国电力集团共同投资建设的英国欣克利角C核电项目正加紧建设。图为2017年8月24日在英国英格兰西部拍摄的欣克利角C项目施工现场。

新华社发

去年11月29日，天府源·成都农产品中欧班列（蓉欧快铁）首发仪式在成都铁路集装箱中心站举行。中欧班列的维护工作由中国铁路总公司和德国铁路公司以第三方市场的形式合作完成。

新华社发

2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范

多方共赢，协力筑梦一带一路

曹文炼

第三方市场合作就是将中国的中端制造能力同发达国家的高端技术、先进理念结合起来，为第三国提供高水平、高性价比、更具竞争力的产品和服务，实现“三方共赢”。在世界经济发展失衡与中国经济地位显著提升的背景下，我国创造性提出第三方市场合作，成为共建“一带一路”的新路径和国际合作的新模式，受到相关国家的广泛欢迎，对于推动我国产业迈向中高端水平、促进发展中国家工业化和经济发展、助力发达国家开辟互利共赢新空间，共建“一带一路”命运共同体都具有重大意义。

实现良好开局

开展第三方市场合作，顺应了全世界不同发展阶段国家的自身需求，得到了广大发展中国家和发达国家的积极响应。两年多来，我国与相关国家开展第三方市场合作实现了良好开局。我国与法国、韩国、德国、英国、加拿大、新加坡、比利时、葡萄牙等10多个发达国家达成第三方市场合作的共识，聚焦基础设施、能源、环保、金融等优势互补领域，开展了机制化的合作，在一系列重大项目上取得了务实成果。

核电、高铁领域取得突破性进展。2016年9月，中广核与法国电力集团共同投资建设英国欣克利角C核电项目及后续的塞斯维尔C、布拉德维尔B核电项目，且布拉德维尔B核电项目将采用中国自主三代核电技术“华龙一号”，成为第三方市场合作提出以来的首个成功案例。2016年6月，中德共同发表《第四轮中德政府磋商联合声明》，支持中车集团和德国西门子集团在高铁领域，中国铁路总公司和德国铁路公司在中欧班列、高铁运营维护等领域加强第三方市场合作。

钢铁、能源等优势产能领域合作成效显著。2016年6月，中韩经济技术交流会第三方市场合作论坛上，中国机械工业建设集团与韩国现代建设株式会社签署厄瓜多尔太平洋炼油厂项目JV协议、中巴新能环钢铁公司与韩国浦项制铁签署巴西马拉尼昂州钢铁项目合作备忘录。2017年6月，中国三峡集团与德国福伊特集团签署巴西圣保罗州伊利亚电站机组改造项目协议。

2015年11月举行的第六次中日韩领导人会议发表《关于东北亚和平与合作的联合宣言》，一致同意继续加强在第四方市场加强产能合作。2016年12月，在东京举办的首届中日韩经济与产能合作论坛上，三方在建立第四方重点国别项目信息库和企业库、共同拓展第四方市场等合作达成积极共识。2017年上半年，中信集团联合日本伊藤忠商社、韩国三星集团与泰国正大集团就共同投资泰国东部经济走廊项目达成共识，有望成为开展第四方市场合作的成功典范。

衔接各方供需

经过30多年快速发展，我国已发展成为全球产业门类最齐全的国家，处于全球产业链的核心，但是尚处于工业化的中端，在很多产业领域的技术水平还有待提升。通过与发达国家联合开发第三方市场，把中国的优质产能和优势装备，同发达国家的关键技术和先进装备相结合，同发展中国家的城市化、工业化需求对接起来，推动形成合理高效的产业分工格局，加强全产业链合作，可以推动产业链向中高端水平迈进。

大多数发展中国家处于工业化初期阶段，对基础设施建设和工业发展有强烈需求，但缺乏技术和资金。第三方市场合作可帮助发展中国家获得更高性价比的装备与工业生产线，也推动了相关技术、管理人才的培养，满足自身工业化发展的需求，提升本国经济社会发展水平。

当前，发达国家受产业空心化、海外市场需求不足等因素的影响，虽拥有先进的技术和核心装备，但限于国内产能不足成本过高，无法有效开发第三世界市场，经济增长内生动力不足。中国倡导的第三方市场合作，可以衔接世界不同发展阶段国家的供给和需求，推动全球产业链高中低端有机融合，凝聚全球经济增长新动力，是实现各方互利共赢的创新之举。

建立长效机制

实践表明，第三方市场合作切实可行、前景广阔。下一步，加快推进与法国、德国、韩国、日本等相关国家开展第三方市场合作，可从以下几方面入手。

建立第三方市场合作的长效工作机制。进一步完善与法国、德国、英国等已签署合作协议国家的常态化工作机制，建立机制执行机构定期交流制度，推动建立涵盖政府、企业、金融机构、商（协）会、智库、使领馆“六位一体”的工作对接网络，分享第三方市场政策、法律、项目等合作信息，制定详细的合作路线图，明确重点工作和实施计划。

建立健全第三方重点国别项目信息库和企业库。充分发挥合作机制的平台作用，围绕两国开展第三方合作的重点区域和重点领域，通过政府部门、企业、金融机构等多种渠道，加强重点项目的收集与跟进，建立重点项目信息库和企业库，定期开展项目对接，交流合作信息、分享经验。

搭建第三方合作有效的对接服务平台。在工作机制框架下，以重点项目为抓手，动态更新第三方市场合作项目清单，建立第三方市场合作企业联盟，推动设立政府部门、企业、金融机构等广泛参与的第三方市场合作促进中心，建立第三方合作论坛定期举办制度，搭建机制化“双向”交流合作平台。

设立和用好系列第三方共同投资基金。充分发挥金融支撑引领作用，参照中法共同投资基金模式，按照“政府引导、企业主体、市场运作”的原则，推动设立由国开行或丝路基金与国外金融机构合作的系列第三方共同投资基金，通过股权、债权等多种方式，为双方企业进行项目合作以及共同投资第三方市场项目提供融资支撑，实现长期可持续合作。

（作者为国家发展改革委国际合作中心主任、中国经济体制改革研究会副会长）

新模式 新路径 新前景

仲文娟

第三方市场合作是为中国 “量身打造”，同时又符合其它各方利益的国际合作新模式，可以达到“1+1+1>3”的效果。

在“一带一路”框架下，第三方市场经济合作有着广阔前景。首先，按照共商共建共享的原则，实现中国与合作方在第三方市场更高效的资金、技术等资源配置，促进市场深度融合，实现双赢、多赢、共赢。其次，“一带一路”区域内，不同国家和地区有着不同的市场优势，中国有着技术和资金的优势，发达国家有着技术市场优势，一些国家有着需求市场优势，第三方市场将三大市场有效结合起来，实现效益最大化。第三，在“一带一路”倡议下建立的亚投行，为第三方市场开拓和发展提供了充足的资金保障。

第三方市场合作的成功经验值得进一步借鉴和推广。以中国核电事业走出去为例，中广核公司经过多年的发展，已经在中端技术、设备制造性价比和资金方面拥有了较大优势，而法国电力公司在核心技术方面具有自身特长。为实现彼此走出去的需要，双方共同开拓第三方市场，并将“第三方市场”首先落户于英国核电项目。中国与英、法两国的核电合作提供了一种有效的合作方式。

当前第三方市场合作前景良好。“一带一路”框架下的发展中国家需要大量的基础投资和建设，这是开展合作的基本经济动力。中国与法国的核电合作，与德国的高铁合作，与加拿大的石油项目合作等，为这些领域的第三方市场合作提供了保证，同时合作方向还在向纵深发展。中国自身经济的发展以及“一带一路”建设的持续推进，也为未来合作的资金、劳动力和部分技术供应提供了相关制度保障。

第三方市场合作未来应着重在如下几方面拓展。一、充分利用中国与非洲国家的传统友谊关系以及影响力，借助亚投行资金，依据非洲的客观实际需要进行第三方市场的开发。二、随着“一带一路”倡议的推进，积极开拓拉美地区市场。由于美洲国家与传统意义上的西方国家关系更为密切，中国可以利用与加拿大、法国等已有的合作关系开拓市场，重点借助资金、技术等方面的优势。三、与合作方进一步开展以技术为中心的相关合作。汽车、航空、能源等是重点合作项目。四、拓宽合作领域，现在主要集中于核电技术、基础设施建设等，将来可扩展到环境、基础设施、航空、航天、高铁、钢铁等领域，将双方合作向产业链高端推进，加强全产业链合作。

为了更好地开展第三方市场合作，还应注意这样几个方面：一、加强合作双方知识产权的保护，尤其是对本国核心技术的保护。在已有的法律法规基础上进一步完善相关技术保护。二、注重相关国际法规。必须充分了解和掌握相关合作方法规建设内容情况。三、坚持独立自主，合作友好，自愿互利的原则，进行第三方市场合作。四、在平等互惠前提下，注重本国产业技术的提高和完善。五、着重加强产能方面的合作，尤其是国内市场较为饱和的产能，通过输出实现吸收消化和技术提升。

（作者为国家发展和改革委员会国际合作中心新闻信息办主任）

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 23 版）

(责编：冯粒、常红)