斯里兰卡总理视察一带一路建设合作项目

据新华社科伦坡1月2日电 （记者唐璐、朱瑞卿）斯里兰卡总理维克勒马辛哈2日在视察斯中共同开发的科伦坡港口城项目时说，科伦坡港口城将会成为好样板，感谢中国公司为科伦坡港口城建设发展所付出的努力。

维克勒马辛哈表示，科伦坡港口城按照国际标准打造，它将把斯里兰卡变成印度洋地区的一个中心枢纽。

科伦坡港口城项目位于科伦坡中央商务区核心，于2014年9月破土动工，是“一带一路”建设在斯里兰卡务实对接的重点项目，由中国交通建设股份有限公司与斯里兰卡国家港务局共同开发。

根据港口城建设规划，将填海造地269公顷，规划建设规模565万平方米，主要包括住宅、酒店、办公楼、商场等配套设施，工程项目计划用5到8年形成初步规模，20到25年全部建设完成。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 03 版）

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