人民网>>国际

斯里兰卡总理视察一带一路建设合作项目

2018年01月04日04:54  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社科伦坡1月2日电  （记者唐璐、朱瑞卿）斯里兰卡总理维克勒马辛哈2日在视察斯中共同开发的科伦坡港口城项目时说，科伦坡港口城将会成为好样板，感谢中国公司为科伦坡港口城建设发展所付出的努力。

　　维克勒马辛哈表示，科伦坡港口城按照国际标准打造，它将把斯里兰卡变成印度洋地区的一个中心枢纽。

　　科伦坡港口城项目位于科伦坡中央商务区核心，于2014年9月破土动工，是“一带一路”建设在斯里兰卡务实对接的重点项目，由中国交通建设股份有限公司与斯里兰卡国家港务局共同开发。

　　根据港口城建设规划，将填海造地269公顷，规划建设规模565万平方米，主要包括住宅、酒店、办公楼、商场等配套设施，工程项目计划用5到8年形成初步规模，20到25年全部建设完成。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月04日 03 版）

(责编：袁勃、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

为世界文化多样性提供新经验 党的十九大报告指出：“繁荣发展社会主义文艺。”还指出：“满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。”围绕党的十九大精神，莫言、韩少功、苏童、格非、阿来等中国当代作家，以及来自巴西、俄罗斯、印度、南非等国家的多位作家齐聚北京师范大学珠海分校，就新时代文学的发展、世界文学的对话共享、文学传统在当下的表现等话题深入交流，不乏富于智慧的表达和意涵深刻的观点。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved