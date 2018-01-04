钦佩中国转向高质量增长（国际论坛）

近几年我多次访华，中国基础设施的发展水平，以及高铁、机场、高速公路、港口的高质量都给我留下了深刻印象。

中国是世界第二大经济体。过去，中国主要生产劳动密集型、出口导向型商品，在很短时间里就成为“世界制造中心”。如今，中国正在不断提高其装备制造业的技术水平，力推中国智造，推动中国制造业转型升级。

中国已经成为全球第一大货物贸易出口国和第二大进口国，产业发展保持高水平。根据联合国贸易和发展会议发布的《2017年世界投资报告》，2016年中国对外直接投资提高44%，达到1830亿美元，首次成为全球第二大对外投资国。中国也是全球外汇储备最多的国家。

这些事实都清楚地表明，中国经济已进入高质量发展阶段。在世界几乎所有领域，中国都正变得越来越突出。在汽车、航空航天、信息技术等领域，中国甚至已经可以和世界上最佳生产商并驾齐驱。

中共十九大报告充分表明，中国是一个负责任的世界大国，而且已经做好准备与其他国家一道，共同应对气候变化、国际安全等全球性挑战。习近平主席不仅给中国，也给整个世界的未来发展勾画了新愿景。

乌克兰位于亚欧大陆东西方运输线的中心地带，能够充当连接欧洲、亚洲以及中东地区之间的桥梁。为了充分发挥这一潜力，乌克兰迫切需要现代化的客运交通和货物运输方式。在交通和物流领域加大投资，扩大基础设施建设，推动现代化，将为加快经济发展提供更多动力。

习近平主席提出的“一带一路”倡议将推动欧亚之间的基础设施建设，为这些地区的经济快速增长创造有利条件。随着“一带一路”建设的推进和乌中双边关系的发展，越来越多的乌克兰企业认识到，中国市场对乌克兰来说意味着巨大商机。“一带一路”建设将给乌克兰带来实实在在的利益，符合我们深度融入世界经济体系、参与新市场的期待，乌克兰非常欢迎并愿意积极参与“一带一路”建设。

中国是乌克兰最重要的贸易伙伴之一。2016年，乌中双边贸易额为67.04亿美元。乌克兰自华进口42.17亿美元，对华出口24.87亿美元。为了减少乌克兰对华贸易逆差，使两国贸易更趋向平衡，今后，乌克兰需要向中国市场提供更多元化的商品。乌中两国在航空工业、农业、造船以及可再生能源开发等领域有着广泛的合作空间。我高兴地注意到，中国商界人士已经表现出对这些领域的兴趣。未来，乌中两国发展经贸合作的重点将围绕这几方面展开。

乌克兰现在所缺乏的，正是中国已经实现的较高经济增速、高质量增长，乌克兰渴望使自己的商品和服务在国际市场上变得更具竞争力。为实现这些目标，乌克兰需要为商业活动提供更好的法律和管理环境，并加强物流和交通领域的基础设施建设。我相信，未来乌中两国的合作成果将更加显著。

（作者为乌克兰工商会主席）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 03 版）

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