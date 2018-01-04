开启中非团结合作新时代（钟声）

中非从来都是命运共同体，永远与非洲合作共赢、共同发展是中国发展对非关系的初心，用中国发展助力非洲发展彰显中非关系的大义

新年第一天，习近平主席与南非总统祖马共同确认，今年9月将在中国举行中非合作论坛峰会。在国际形势深刻复杂变化的背景下，中非领导人再次聚首北京，共商中非友好合作大计，规划新时代中非合作蓝图，不仅有利于深化中非全面战略合作伙伴关系，增进中非近25亿人民的福祉，而且将为世界的和平、稳定与发展注入正能量。

“无论中国发展到哪一步，无论国际风云如何变幻，中国都将始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。”中共十九大后，习近平主席两次在北京会见非洲国家领导人，都表达过同样的意思。这句话的背后，是中非从来都是命运共同体的判断，是永远与非洲合作共赢、共同发展的初心，是用中国发展助力非洲发展的大义。从十八大后首次出访选择非洲，提出真实亲诚的对非政策理念，到2015年主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会，提出未来3年中非“十大合作计划”，再到宣布在中国举办新一届中非合作论坛峰会，习近平主席一直关心中非合作，引领中非关系与时俱进。

新一届中非合作论坛峰会将开启中非团结合作的新时代。中共十九大为中国未来发展规划了新蓝图，中国全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国将给世界各国特别是非洲国家带来特殊的历史机遇。“冈比亚能够像中国一样，”冈比亚总统巴罗去年底访华回国后发表声明说，“中国制定正确的政策，并始终为人民谋幸福，在过去40年中实现了史无前例的发展。”非洲国家领导人的话，表达了加强中非合作、借鉴中国发展经验的美好愿望。借助全面贯彻中共十九大精神的东风，中国同非洲共同探讨全面深化合作，将为双方发展创造新的历史机遇。

“中非合作论坛已成为南南合作的典范。”去年11月召开中非合作论坛第十二届高官会时，南非国际关系与合作部副部长姆费凯托发来书面致辞表示。经过17年发展，中非合作论坛已成为中非开展集体对话、进行务实合作的有效机制，成为引领国际对非合作的一面旗帜。17年间，中非贸易额从108亿美元一度增至2000多亿美元，中国企业对非投资大幅增加，在非洲进行的基础设施建设以前所未有的速度增长，极大改变了非洲的发展面貌和非洲人民的生活面貌。中非合作产生积极外溢效应，带动世界主要国家和地区对非合作的热情，使非洲成为经济全球化的重要参与者和受益者。

新时代，中非合作的内涵不断丰富，动力更加强劲。“中非‘十大合作计划’为非洲的发展提供了新机遇，不少国家都结合这一计划出台了自身发展新规划。”刚果（布）总统萨苏不久前表示。除此之外，“一带一路”建设与非洲联盟《2063年议程》对接、中非产能合作，都在给非洲带去实实在在的变化。一座座新码头，一条条新铁路，一个个工业园和经济特区……中非合作从沿海延伸到内陆，以点带线，以线带面，促进非洲经济多元化和产业升级，大批工人获得就业机会，改善了千千万万人的生活。中国授非洲以渔，中非合作让非洲人民有实实在在、可持续的获得感，是推动中非合作行稳致远的根本。

“卡利布尼，拉菲克！”非洲人民对中国人民表达友谊的话语早已深入人心。展望今年的盛会，那将是中国人民由衷道一声“欢迎，朋友”的时刻，将是友谊与合作新篇开启的历史性一页。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 03 版）

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