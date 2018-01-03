巴勒斯坦强调耶路撒冷不能用于交易

对美国企图以切断对巴勒斯坦资金援助为手段迫使巴方重返谈判桌的行为，巴方３日予以谴责，强调耶路撒冷不能用于交易。

此前一天，美国总统特朗普发表推文说，“我们每年给巴勒斯坦人数亿美元，却得不到他们的感激和尊重”，“巴勒斯坦人甚至不愿意与以色列人进行和谈……要是巴勒斯坦人不愿进行和谈，那我们将来为什么还要向他们支付大笔的钱？”

对此，巴总统府发言人纳比勒·阿布·鲁代纳３日发表新闻公报说：“耶路撒冷及其圣所不是用来出售的，无论是给黄金还是白银。”

鲁代纳强调，和谈及真正的和平建立在“合法性”基础上。他说，如果美国重视中东地区的利益，它就应该遵守联合国安理会和联合国大会的有关原则，否则它将把这一地区推向深渊。

巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）同一天也发表新闻公报，称美国的威胁是“政治敲诈”。哈马斯发言人法齐·巴尔胡姆在公报中说，美国的威胁是“不道德”行为，有损巴勒斯坦正义事业及巴勒斯坦人民的权利。他呼吁巴勒斯坦人团结起来，坚定意志，顶住压力。

近来，巴美关系因耶路撒冷问题持续吃紧。特朗普去年１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的工作。国际社会对此普遍表示反对。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。（记者杨媛媛 赵悦）

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