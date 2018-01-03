新年伊始 朝韩借冬奥会互抛橄榄枝

据朝鲜中央电视台３日报道，朝鲜最高领导人金正恩已下令重开在板门店与韩国方面联络热线，并将与韩方讨论派团参加平昌冬奥会事宜。新年伊始，围绕即将举行的冬奥会，朝韩双方互释善意，均表现出强烈的改善关系意愿。

分析人士指出，结束陷入冷冻状态的南北关系，缓和紧张军事对峙，营造和平发展环境是朝韩双方的共同愿望。而平昌冬奥会的举行有望成为南北关系转圜的重要契机。

冬奥契机

朝鲜最高领导人金正恩１日在发表新年贺词时表示，不久后将在韩国举行的冬奥会是展示民族地位的良好契机，朝鲜真诚希望此次冬奥会成功举行。朝鲜有意采取包括派遣代表团在内的一切必要举措，北南当局可以就此进行紧急会谈。

作为回应，韩国总统文在寅２日在新年首次国务会议上要求政府部门迅速制订方案，促成朝鲜参加平昌冬奥会。韩国统一部长官赵明均随后向朝方提议，９日在板门店举行韩朝高级别会谈，磋商朝鲜参加冬奥会等事宜。

此次高级别会谈如能举行，将是韩朝自２０１５年１２月副部长级会谈以来的第一次。

分析人士指出，金正恩的讲话表现出朝鲜有意与韩国为了共同的民族利益，重启北南接触，缓和半岛紧张局势的态度。而韩方也对此迅速作出了积极回应。

此前，朝鲜率团参加平昌冬奥会一直是韩国各界的热切期盼。文在寅去年６月２４日在会见到访的国际跆拳道联合会朝鲜官员时首次表达了欢迎朝鲜参加平昌冬奥会的立场。此后他又多次表示，平昌的大门一直向朝鲜敞开，期待朝方派团参赛。

平昌冬奥会组委会主席李熙范去年５月在接受媒体采访时表示，欢迎朝鲜运动员走陆路，跨过朝鲜半岛军事分界线来韩参赛。他说，希望将平昌冬奥会办成一届和平的奥运会，为南北关系改善提供契机。

分析人士认为，如无重大意外情况，朝方参加冬奥会的可能性很大。而这将意味着朝韩关系迎来转圜，半岛紧张局势有望缓解，韩国政府在半岛事务上也将得到更多回旋空间。

气氛缓和

朝韩关系过去十几年经历了大起大落。双方曾于２０００年和２００７年两次实现首脑会晤，并就实现民族统一和开展各领域合作先后两次签署了共同宣言，但２０１３年朴槿惠政府上台后对朝鲜态度逐渐转向强硬，双方关系开始恶化。２０１６年，随着韩国单方面关闭开城工业园，双方接触彻底中断，关系随之跌入谷底。

文在寅上台后，对朝鲜采取施压与对话并行的政策，致力于改善僵持的南北关系。去年７月，韩国政府曾向朝鲜提议举行南北军事会谈，商讨停止双方在军事分界线附近的所有敌对行为，同时还建议举行南北红十字会工作会谈。１２月，韩国外长康京和就平昌冬奥会再次向朝鲜抛出橄榄枝称，冬奥会是国际社会的和平盛事，如果朝鲜参赛，将为朝韩接触创造机会。

分析人士指出，朝鲜此次接过韩国抛出的橄榄枝，借冬奥会释放和解信号，一则可以缓解联合国制裁带来的经济困难和国际压力，二则可以表达对文在寅政府坚持缓和对朝关系做法的积极肯定，从而为自身在打破半岛僵局过程中赢得主动。

症结仍存

专家指出，朝鲜如能派遣代表团参加冬奥会，将有利于缓和半岛军事紧张关系，为和平解决半岛核问题带来转机。但需要注意的是，决定朝韩关系的因素十分复杂，朝鲜持续进行的核导开发计划以及韩美从未停止的联合军演都是阻碍半岛和平的重要因素，未来半岛局势如何发展还有待进一步观察。

韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万表示，朝鲜释放改善南北关系的信号，充分表明了其对话协商的意愿。如果进展顺利，冬奥会结束后韩朝双方可能会就举行首脑会谈展开具体协商，同时韩朝离散家属团聚、重启开城工业园区、重开金刚山旅游项目等悬而未决的问题也将摆上讨论日程。

但他同时表示，对于韩朝关系未来发展不可过早乐观。韩美两国预计于今年２月或３月举行的大规模例行联合军演仍是左右南北关系的重要变量。如果军演推迟并缩小规模，韩朝关系改善希望将增大，也将为解决朝核问题营造良好氛围；反之则将为韩朝和解再次带来阴霾。（综合新华社记者陆睿、耿学鹏、吴强、程大雨报道）

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