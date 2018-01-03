英国科斯塔图书奖五大单项奖出炉

英国２０１７年度科斯塔图书奖的５个单项奖２日晚在伦敦揭晓，其中，英国作家乔恩·麦格雷戈的小说《十三号水库》获最佳小说奖，已故英国诗人海伦·邓莫尔生前发表的最后一部诗集《波浪之内》获最佳诗歌奖。

《十三号水库》是麦格雷戈的第四部小说，曾入围２０１７年英国布克文学奖提名名单，讲述了一名１３岁女孩在英国中部山林度假时失踪的故事。评委们认为这部小说“引人入胜、扣人心弦、富有独创性”。

邓莫尔是一位诗人、小说家和儿童文学作家，其作品曾获多个国际著名诗歌奖项。除诗集外，她还出版过３部短篇小说和１５部小说。诗集《波浪之内》于２０１７年４月出版，出版仅两个月后，邓莫尔就因癌症与世长辞。组委会对这部诗集的评价是：生活就像在波浪里，一直旅行，直到它消失。这些诗关注的是生与死、阴间与阳间的界限，以及两者极度激烈的共存。评委们认为这是“一部惊人的诗集，是诗人最后也是最伟大的成就”。

除以上两个奖项外，苏格兰女作家盖尔·霍尼曼描写生活的孤独和善良的力量的小说《埃利诺·奥利芬特非常好》获最佳处女作奖。作家兼学者丽贝卡·斯托特关于生命的家庭回忆录《雨中的岁月》获最佳传记奖。最佳儿童文学奖授予了凯瑟琳·朗德尔的《探险家》。

科斯塔图书奖是英国重要的文学奖，其前身是创立于１９７１年的惠特布雷德图书奖，评奖范围仅限于英国和爱尔兰两国作家，包括小说、诗歌、传记、处女作和儿童文学５个奖项，并在５个奖项的优胜者中评出科斯塔年度图书奖。２０１７年度科斯塔年度图书奖将在１月３０日宣布。（记者 梁希之）

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