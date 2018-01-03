2017年法国观影人次达50年来第三高

新华社巴黎１月２日电（记者张曼）法国国家电影中心２日发布的数据显示，２０１７年法国观影人次达２．０９２亿，达到５０年来的第三高位，已连续４年超过２亿。
２０１７年，好莱坞电影在法国的市场占有率有所下滑，法国本土电影则实现三连增。
数据显示，法国本土电影观影人次达７８００万，市场占有率由２０１６年的３５．８％上升至３７．４％。美国电影观影人次减少８．６％至１．０２亿，市场占有率由２０１６年的５２．４％降至４８．８％。
２０１７年法国最受欢迎的是两部美国影片《神偷奶爸３》和《星球大战：最后的绝地武士》，分别以５６０万和５２０万高居观影人次前两位。《疯狂特警队》则凭借４６０万观影人次问鼎法国本土电影冠军。
法国电影市场观影人次迄今已连续４年超过２亿。２０１１年，法国观影人次创下２．１５６亿的纪录。
法国秉承“文化例外”原则，在影视行业也有明文规定保护国产电影，法国电视台播出的影片中，法国本土片至少占４０％。
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