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巴西最高法院要求对暴动监狱进行紧急检查

张启畅

2018年01月03日13:06  来源：新华网
 

　　新华社巴西利亚１月２日电（记者张启畅）巴西最高法院法官卡门·露西娅２日作出决定，要求对１日发生暴动的戈亚斯州一所监狱进行紧急检查。

　　露西娅在声明中表示，鉴于最近发生的情况，戈亚斯州司法部门应在４８小时以内向国家司法委员会递交关于事发监狱的调查情况，包括在押犯人、监狱设施状况以及相关部门为防止类似事件再次发生采取的措施。同时，她还要求提供该监狱最近一次检查的相关情况。

　　巴西戈亚斯州监狱管理监督机构１日发布报告说，州府戈亚尼亚附近一所监狱当天下午发生暴动，起因是狱中两个敌对派别的犯人争吵继而发生冲突，部分犯人趁机越狱。根据最新公布的数据，暴动造成９人死亡，另有２４２名犯人脱逃，其中１４３人随后被抓回。

　　巴西近年来多次发生监狱暴动事件。２０１７年１月１日，巴西北部亚马孙州一所监狱发生暴动，造成５６人死亡，为近年来较为严重的监狱暴动事件。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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