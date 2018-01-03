巴西最高法院要求对暴动监狱进行紧急检查

新华社巴西利亚１月２日电（记者张启畅）巴西最高法院法官卡门·露西娅２日作出决定，要求对１日发生暴动的戈亚斯州一所监狱进行紧急检查。

露西娅在声明中表示，鉴于最近发生的情况，戈亚斯州司法部门应在４８小时以内向国家司法委员会递交关于事发监狱的调查情况，包括在押犯人、监狱设施状况以及相关部门为防止类似事件再次发生采取的措施。同时，她还要求提供该监狱最近一次检查的相关情况。

巴西戈亚斯州监狱管理监督机构１日发布报告说，州府戈亚尼亚附近一所监狱当天下午发生暴动，起因是狱中两个敌对派别的犯人争吵继而发生冲突，部分犯人趁机越狱。根据最新公布的数据，暴动造成９人死亡，另有２４２名犯人脱逃，其中１４３人随后被抓回。

巴西近年来多次发生监狱暴动事件。２０１７年１月１日，巴西北部亚马孙州一所监狱发生暴动，造成５６人死亡，为近年来较为严重的监狱暴动事件。

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