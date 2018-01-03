日本发明可自动释放胰岛素的新材料

新华社东京１月３日电（记者华义）日本名古屋大学等机构研究人员最新发明了一种新材料，可以根据血糖值变化自动释放胰岛素，今后如能应用，糖尿病患者将不必再频繁注射胰岛素。

日本《朝日新闻》网站日前报道说，糖尿病是由人体不能正常分泌调节血糖的胰岛素导致的，许多患者需要监测血糖值变化并注射胰岛素，有时一天需要注射多达４次，对患者是一个很重的负担。名古屋大学和东京医科齿科大学研究人员合作发明了一种将苯硼酸和高分子凝胶相结合的新材料，在周围环境中葡萄糖浓度降低时，这种凝胶材料的表面分子会形成薄膜状构造，在周围葡萄糖浓度升高时，表面分子构成的薄膜构造又能立即消失。

在动物实验中，研究人员将胰岛素保存于一个导管中，导管的导流口涂上这种新型凝胶材料并植入患糖尿病的实验鼠皮下。研究人员发现，在实验鼠血糖值升高时，涂抹了新材料的导管会自动向其体内释放胰岛素；一旦实验鼠血糖值降低，导流口就会被凝胶表面的膜状构造覆盖，从而阻止胰岛素通过。实验鼠的血糖值得到控制，效果持续长达３周。

名古屋大学环境医学研究所教授菅波孝祥说，将来有可能制作出只需贴在皮肤上就能向体内持续释放胰岛素的医疗器材。研究小组计划５年后开展人体临床试验。

相关研究成果已发表在美国《科学进展》杂志网络版上。

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