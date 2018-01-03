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美国巴尔的摩市2017年谋杀率居高不下

孙丁　徐剑梅

2018年01月03日11:14  来源：新华网
 

新华社华盛顿１月２日电（记者 孙丁 徐剑梅）据美国马里兰州巴尔的摩市当地谋杀事件追踪网站统计，去年该市６１．５万名居民中有３４３人被谋杀，谋杀率（平均每１０万人中被谋杀的人数）创１９９４年来最高纪录。

巴尔的摩谋杀率升高被美国媒体归咎于非法枪支数量增加、阿片类药物滥用、执法不公正、缺乏体面工作机会等，也有人指责当地警察对许多贫困、犯罪猖獗的社区“放任不管”。

数据显示，巴尔的摩谋杀率自非裔青年弗雷迪·格雷死后呈现升高态势。２０１５年４月，格雷遭警方逮捕后非正常死亡，引发当地民众抗议警察滥用暴力和种族歧视，并一度演变为大规模骚乱。

据统计，自２０１５年初至今，巴尔的摩已有超过１０００人被谋杀。仅２０１７年，该市就有超过１０００人被枪击。

巴尔的摩位于美国首都华盛顿特区东北约６０公里处，几十年来，该市暴力犯罪率一直居高不下。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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