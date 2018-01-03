美国航天局今年要做18件事

新华社华盛顿１月２日电（记者 林小春 周舟）美国航天局近日通过视频公布了２０１８年任务清单，一共计划做１８件事，包括发射火星着陆探测器和外星观测卫星，并进一步推进深空探索研究。

第一件事是美国下一个火星探测任务——“洞察”号无人着陆探测器将于２０１８年５月发射，１１月登陆，它的“探测触角”将深入火星内部；第二件事是通过美国的商业公司将宇航员从美国本土送上太空，不过也有分析认为这一发射有可能推迟至２０１９年甚至２０２０年。

第三件事是美国“奥西里斯－ＲＥｘ”探测器将于８月飞抵贝努，探访这个与太阳系一样古老的小行星；第四件事是发射“凌日系外行星勘测卫星（ＴＥＳＳ）”，寻找遥远恒星周围的行星。

第五件事是发射“帕克太阳探测器”，以最接近的太阳距离开展观测；第六件事是继续研制“太空发射系统”大推力运载火箭和“猎户座”飞船，准备将人类送往月球甚至更远的地方，并保证他们安全回家。

第七件事是准备发射美国下一代太空望远镜——詹姆斯·韦伯太空望远镜；第八件事是继续推进国际空间站项目；第九件事是与商业公司一起开发深空栖息地技术。

另外九件事分别是实时监测地球动态、从太空监测地球水资源、发射“冰、云和陆地高程卫星２号”、试飞高效环保的电动飞机、继续推进超音速低“音爆”验证飞行器的研制、测试环保的推进器推进剂、继续推进旨在提供太空导航能力的“深空原子钟”项目、继续研制太阳能电力推进器技术以及庆祝美国航天局的６０岁生日。

该视频的文字介绍称，这１８件事将“帮助美国保持在太空探索和科学发现方面的世界领先地位”。

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