海内外中华儿女共同奋斗迎接新时代

人民网1月1日电 （记者李晓宏）“习近平主席的新年献词充满深沉的为民情怀。”国际知名心血管病专家、美国休斯顿赫曼西南纪念医院副院长丰建伟说，人民群众最朴素的愿望，就是过上好日子。习主席要求“各级党委、政府和干部要把老百姓的安危冷暖时刻放在心上，以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，让人民生活更加幸福美满。”体现了一心为民的大国领袖风范。

作为一位旅居国外25年的侨胞，我目睹了祖国翻天覆地的变化和人民生活的改善，真正感受到中华民族站起来、富起来和强起来了，让身在海外的中华儿女有种铮铮铁骨的感觉。

“习主席说，幸福都是奋斗出来的。”丰建伟表示，作为一位在美国临床一线奋斗几十年的医生，他迫切希望把在国外学到的医疗技术、医疗管理等带到中国。他在美国成立了丰建伟基金会，在医疗科技、管理及爱心救助先心病患儿等方面，尽己所能给中国提供更多帮助。

“前半生我在美国当医生，后半生我希望能够为祖国做更多的事情，帮助我的同胞们了解更先进的医学理念，尽可能的免去病魔的痛苦。”近日，丰建伟与中国心脏病专家葛均波院士、糖尿病专家宁光院士合作，共同发起慢性病逆转工程，将逆转严重冠心病的最好医生和药物——生活医学方式，引入中国，让更多百姓受益。“祝愿同胞们2018年更加健康、和谐、幸福，祝愿祖国在我们的共同奋斗中开创更加辉煌的未来！”

丰建伟简介：国际知名心血管病专家、美国休斯顿赫曼西南纪念医院副院长，在美国开创亚洲病房。2017年作为全国政协惟一一位海外医学界特邀委员，回国列席参加全国两会。2017年12月，受聘为北京医院心血管内科兼职教授。

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