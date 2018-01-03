2017华人表现让世界眼亮

2017年行至岁尾，回望海外华侨华人这一年，“好戏”连台，精彩不停。

当地时间11月1日，加拿大温哥华市议会通过决议，将于2018年4月就当年排斥、歧视华裔的历史向华人社区道歉。届时，道歉将使用台山方言，书面文本则包括英文、简体和繁体中文。

11月11日，一场迟到百年的纪念在英国进行。当天是英国阵亡将士纪念日，英国友人在伦敦和平纪念碑前向一战华工敬献花环，这是一战华工事迹首次被英国主流社会提及和铭记。12日晚，英国第四频道电视台首播纪录片《英国被忘却的军队》，讲述14万中国劳工在一战期间协助英法军队作战往事，肯定其对一战胜利的重大贡献。

从排斥到接纳，从漠视到正视，一代代华侨华人扎根当地，打拼奋斗，最终赢得了主流社会的尊重和认可。

此外，政坛踊跃发声，参政“全球开花”。海外华人参政早已不是发生在某个国家、某些个人身上的“独角戏”。

当地时间2017年1月31日，赵小兰宣誓就职美国第十八任交通部长。她是第一位两度进入美国政府内阁的华裔女性。2017年6月8日，麦艾伦高票当选英国国会议员，成为首位成功连任的华裔国会议员。6月18日，巴黎十三区副区长陈文雄胜选，成为法国本土首位华裔国会议员。11月16日，新西兰华人霍建强当选新西兰第52届国会法制委员会主席，创造了所在国华人参政历史……

政界华人突破“玻璃天花板”树立典范，普通民众也告别沉默。海外华人正用自己的努力和经历证明：华人不是、也不应该是当地社会的“隐形”族群。

这一年，许多华人登上顶级“舞台”。2017年2月，在第59届格莱美颁奖典礼上，美籍华裔大提琴家马友友和丝绸之路合奏团的专辑《歌咏乡愁》获最佳世界音乐专辑奖。这是马友友第18次获得这一全球顶级音乐奖项。

2017年7月，斯坦福大学终身教授张首晟在美国《科学》杂志上报告称，其团队首次发现了马约拉纳费米子存在的证据，并将其命名为“天使粒子”。这一重大发现解决了困扰量子物理学80年的难题。

“华二代”中也有“好戏”上演。2017年6月，华裔车手程飞、董荷斌率耀莱成龙DC车队在勒芒24小时比赛中包揽LMP2组别世界冠、亚军，并获得全场比赛第二三名，创造了中国车队在世界最高级别比赛的最好成绩。身怀“绝技”、落落大方。越来越多的华人登上世界顶级舞台，用不俗的实力展现更为自信的华人风采。

2018年，愿海外华人舞台更宽广，“好戏”永不落幕。

（据中国新闻网）

(责编：朱欣(实习生)、常红)