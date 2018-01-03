组阁开谈在即　德国两党互指“没诚意”

德国总理安格拉·默克尔所属联盟党与社会民主党（社民党）定于７日至１２日就联合组阁作试探性谈判。谈判在即，双方隔空论战，互指缺乏诚意。

这使外界对两党能否再度联合组阁产生疑问。一些政界人士说，如果双方无法复活“大联盟”，默克尔必须考虑组建少数派政府或重新举行选举。

联盟党和社民党领导人定于３日就组阁试探性谈判召开准备会议。就在会议前一天，社民党副主席托尔斯滕·舍费尔—京贝尔接受德国《帕绍新报》采访，对联盟党领导人近期一些言论表示不满。

联盟党由默克尔领导的基督教民主联盟（基民盟）及其姐妹党巴伐利亚基督教社会联盟（基社盟）组成。基社盟上周泄露的一份文件显示，这一党派提议对大企业减税，降低向寻求避难者提供的福利，而这些提议均与社民党立场相左。

舍费尔—京贝尔说，保守派人士的提议将对组建新政府起负作用，让社民党对联盟党联合组阁的诚意起疑。

按舍费尔—京贝尔的说法，组建“大联盟”远不是理所当然的事，现阶段不清楚双方能否在谈判中取得足够互信。他说：“组建少数派政府仍是一个选项，虽然安格拉·默克尔总理并不想承认这一点。”

巴伐利亚州内政部长、基社盟成员约阿希姆·赫尔曼谈及社民党同样毫不客气。他接受德国丰克媒体集团采访时说，基社盟坚持要求就吸收难民的数量设限，并且不会接受社民党提出的“允许难民家庭赴德团聚”要求。

赫尔曼说，他所在的党派把弥合分歧、组建执政联盟看成一种“责任”，希望社民党也有这种责任感。

联盟党是联邦议院第一大党。自２０１３年以来，联盟党一直与社民党联合执政。去年９月联邦议院选举中，社民党虽然保住第二大党的地位，但仅获２０.５％的选票，为这个中左翼政党在联邦德国历史上的最差战绩。

不少社民党人士认为，正是由于长期联合执政，该党失掉自身特色，难以从保守党阵营中脱颖而出。社民党主席马丁·舒尔茨随后多次宣称，将不再参与联合政府，而是选择充任反对党。

随着去年１１月联盟党、自由民主党和绿党的试探性组阁谈判破裂，有关社民党与联盟党“重修旧好”的呼声越来越高。随后，舒尔茨的态度出现“１８０度逆转”，释放愿意参加组阁谈判的信号。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)