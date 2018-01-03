“通俄门”打小报告 澳不愁与美关系受损

对美国《纽约时报》有关澳大利亚前外交部长亚历山大·唐纳提供信息促使美国联邦调查局启动“通俄”调查的报道，澳总理马尔科姆·特恩布尔１日没有否认，他说澳美关系发展势头强劲，不会因这一报道受影响。

英国《卫报》１日报道，《纽约时报》去年１２月３０日播发唐纳促使联邦调查局启动“通俄”调查的报道后，特恩布尔没有与美国总统唐纳德·特朗普政府任何一名官员沟通，特恩布尔“一点儿也不担心”与特朗普的关系会因此恶化。

“双边（澳美）关系发展势头强劲，澳大利亚与美国在多方面有密切、强劲的联系，”特恩布尔说。

《卫报》报道，特朗普上台后，美国至今没有任命美国驻澳大利亚大使，而特恩布尔认为这是“正常现象”。“在美国政治制度下，新政府通常会推迟驻外使节的任命。我们无需因此担忧。”

《纽约时报》以美国和其他国家４名前任或现任官员为消息源报道，２０１６年５月，特朗普竞选团队成员乔治·帕帕佐普洛斯与时任澳大利亚驻英国大使唐纳在伦敦一家高档酒吧见面，前者告诉唐纳，俄罗斯政府掌握特朗普竞选对手、民主党候选人希拉里·克林顿的“黑材料”，澳方把帕帕佐普洛斯的话通报美方。

同年７月，“维基揭秘”网站曝光近两万份民主党全国委员会内部邮件，显示民主党高层有意“抹黑”希拉里的竞争对手。希拉里竞选阵营称，内部邮件遭泄露是俄罗斯所为，目的是助特朗普一臂之力。时任总统贝拉克·奥巴马也暗示俄罗斯有借机介入美国选举的可能，命令联邦调查局就邮件内容遭泄露事件展开调查。

《纽约时报》说，“这份来自美国最密切情报盟友之一的第一手信息”引发联邦调查局警觉，是促使这一机构着手调查“通俄门”的因素之一。（包雪琳）

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