伊朗多地游行示威已造成8人死亡

伊朗多个城市近日爆发游行示威活动，截至１日，已有包括１名警察在内的８人在示威活动中死亡。

据伊朗学生通讯社报道，在西部洛雷斯坦省多鲁德市的游行示威活动中，民众与警方发生冲突，造成４名示威者死亡，６人受伤。洛雷斯坦省省长马沙拉赫·内马蒂强调，警方没有向示威人群开枪，反而是一些平民装束的人趁乱向维持秩序的警察射击，造成多名警察受伤。

伊朗伊斯兰共和国通讯社１日报道说，发生在伊朗西部哈马丹省图色肯市的游行示威造成３人死亡。另据报道，在伊朗中部伊斯法罕省纳杰法巴德市的示威活动中，１名安全警察被暴徒开枪打死，另有３名警察受伤。

伊朗警方逮捕了数十名示威者。同时，伊朗民众最主要的社交媒体软件ＴＥＬＥＧＲＡＭ已被封闭，互联网网速大幅降低，一切域外服务器进入伊朗的通道也被关闭。

近期伊朗部分商品价格持续上涨，伊朗政府日前还计划削减社会福利、上调燃油价格。民众对此表示不满。近日，在伊朗宗教圣城库姆、马什哈德，旅游城市伊斯法罕、首都德黑兰等地，民众走上街头，高喊口号，指责伊朗政府处置经济问题不力。

伊朗经济近年持续低迷，伊朗官方数据显示，伊朗当前失业率高达１２．４％，相比去年同期上升１．４个百分点。

(责编：樊海旭、常红)