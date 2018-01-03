伊朗多地游行示威造成至少8人死亡

本报开罗1月2日电 （记者韩晓明）德黑兰消息：伊朗多个城市近日爆发游行示威活动，目前已有包括1名警察在内的8人在示威活动中死亡。
近期伊朗部分商品价格持续上涨，伊朗政府日前还计划削减社会福利、上调燃油价格，民众对此表示不满。近日，在伊朗宗教圣城库姆、马什哈德，旅游城市伊斯法罕，首都德黑兰等地，民众走上街头，指责政府处置经济问题不力。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼表示：“政府一定不会容忍有人破坏公共财产、扰乱公共秩序、制造社会骚乱。”过去几天，一些示威者冲击银行和政府办公楼，推翻汽车、纵火、焚烧伊朗国旗。内政部长阿卜杜勒·礼萨·拉赫马尼·法兹利说，违法者必须“付出代价”。
《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】