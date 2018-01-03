美土关系回暖之余困局难破

近日，美土双方宣布全面恢复相互签证服务，为持续近3个月的“签证风波”画上一个句号。然而，就在美土关系趋于缓和之际，美国国务院最新发表的声明又引发了土耳其方面的不满，同时土耳其签订协议从俄罗斯购买S—400防空导弹系统，也令美国深感担忧。

去年12月28日，美土宣布全面恢复相互签证服务，美方在声明中称，土耳其向美国保证，在采取措施拘禁或者逮捕任何大使馆雇员之前，将告知华盛顿。然而，土耳其驻美国大使馆否认这一说法，并批评美方对土耳其和美国舆论的“错误引导”。

其实，“签证风波”只是2017年美土关系紧张的一个爆发点。美国国家广播公司的报道分析称，作为长期的盟友，2017年的美土关系可以贴上“混乱”的标签。美国先是拒绝土耳其关于引渡居伦的请求，又对于叙利亚库尔德人武装表示支持，近期还对土耳其黄金交易商进行审判，这些举动都让土耳其非常恼火。而美国总统特朗普承认耶路撒冷是以色列首都的举动，更给美土关系火上浇油。报道最后称，如果埃尔多安在2019年成功连任，美土双方的交恶恐怕还会持续。《华盛顿邮报》的报道也认为，美土之间关于签证问题的争论具有浓重的政治色彩，而土耳其对于美国国务院声明针锋相对，这些现象都表明美土关系依然荆棘密布。报道还注意到，在美土关系转冷的同时，土耳其和俄罗斯的互动愈来愈多，土耳其和俄罗斯去年12月29日就土向俄购买S—400防空导弹系统签订贷款协议，这让美国深感担忧。

在美国前国防部长拉姆斯菲尔德的伊朗事务负责人劳伦斯·富兰克林看来，土耳其是否依然是美国的一个盟友，现在要打上一个问号。富兰克林分析称，冷战后的地区形势变化，改变了土耳其对于美国的看法，美土关系不断恶化，甚至处于对抗状态。然而，伊朗在地区势力的扩展，使得土耳其依然离不开美国及北约的支持。

关于美土关系的未来走向，美国新闻网站“每日传讯”的评论分析称，2018年将是美土关系非常关键的一年。在特朗普政府发出关于耶路撒冷的决议声明之后，很难对2018年的美土关系作出乐观的预测。目前，美土关系的核心问题有两个，一是对引渡居伦问题的分歧，二是叙利亚的库尔德武装。但是，美土关系的历史表明，尽管困难重重，美土之间的战略关系对双方而言，还会是不可或缺的。

（本报华盛顿1月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）

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