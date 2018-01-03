中老签署澜湄合作专项基金老方项目协议

据新华社万象1月2日电 中国和老挝两国政府代表2日在万象签署澜湄合作专项基金老方项目协议。老挝外交部副部长坎葆表示，这些项目将有力推动老挝社会经济发展，进一步拉紧老中两国在澜湄大家庭中的关系。

坎葆代表老方签署项目协议。他说，澜湄合作启动以来，已在多方面取得实质进展，这充分体现了中方高度重视并积极投入与湄公河流域国家携手推动落实三亚宣言的各项工作，特别是扎实推进执行早期收获项目和澜湄合作专项基金项目。

中国驻老挝大使王文天代表中方签署协议。他表示，澜湄合作专项基金老方项目正式落地是澜湄合作框架下中老合作的又一重要里程碑。中方期待同老方紧密配合，切实推进共识，共同设计和落实好下步合作规划。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）

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