多国在“紧张”中进入新年

为应对严峻的反恐及安保形势，确保跨年庆祝活动安全进行，一些国家在迎接2018新年活动期间，纷纷加大警力部署。得益于普遍加强的安保措施，跨年活动总体上顺利进行，但一些国家仍发生了多起小规模事故，在紧张氛围中迎来了新的一年。

在德国，人们在严格的安保措施下迎接新年的到来。经历了2年前的科隆跨年夜性侵案，德国各大城市、地区在跨年夜纷纷部署了密集的警力，以防止意外发生。科隆所在地、德国人口最为密集的北莱茵—威斯特法伦州（北威州），在跨年夜一共派出5700名警力，仅科隆就有1400名警力，另配备消防人员和私人安保公司雇员。此外，在柏林、科隆等地还特别设立了“女性安全区”，以严防性侵、性骚扰事件。

尽管德国大部分地区在安静祥和中平安跨年，但依旧发生了一些小骚乱和烟花爆竹引起的事故。根据《南德意志报》统计，截至元旦清晨，北威州警方共出警4300次，比去年跨年夜多500次。其中，绝大多数是燃放烟花爆竹造成的人身意外事故，涉及性侵、性骚扰的为41起。柏林警方跨年夜共接到13起相关报案，大部分为“带有性意味的侮辱行为”，7名嫌疑人被捕。莱比锡甚至出现四五十名闹事者向警察投掷爆竹和石块的情况，后被水枪制服。

为了保证新年夜的安全，法国2017年12月31日当天在全国部署了近14万名安保人员，着重对大型商业场所、集会场所及公共交通加强安保工作。31日晚巴黎市政府在凯旋门举行灯光秀活动，吸引了数十万人前来观看。巴黎警察局以香榭丽舍大道为核心设置了安保警戒区，同时设置了路障封锁车道，并对进入该区域的民众进行安全检查。据悉，当晚共1800名警察及350名消防员参与现场执勤，以确保民众平安度过新年之夜。

尽管如此，数字显示法国2017年的最后一夜并不平静。法国内政部2018年1月1日发布公告称，从2017年12月31日夜间至2018年1月1日清晨，法国境内共有千余辆汽车被焚烧，治安状况较2017年新年夜有所恶化。此外，在新年夜共有510人被警方质询，349人被拘留，与去年相比均有所增加。公告统计称，共有8名警察和3名军人在新年夜执勤中受伤。

在巴西，治安状况不佳使得人们在跨年夜依然紧张不安。今年共有约240万人齐聚里约热内卢科帕卡巴纳海滩迎接新年，尽管里约热内卢出动近两千名警力保障该区域跨年活动安全进行，仍有多起群体抢劫事件发生。治安不佳再加上游客高度集中，给了犯罪集团可乘之机，抢劫、偷盗案件时有发生。同在拉美的哥伦比亚，当地时间2017年12月29日，该国西北部城市考卡西亚的一家夜总会发生手榴弹爆炸事件，造成至少31人受伤。

新年的欢乐气氛并没有冲淡巴西人民的不安全感。该国民意调查机构的一项调查显示，仅有21%的受访者对2018年经济增长持乐观估计，民众信心跌至8年来最低水平。在另一份调查中，不少巴西人对于目前的生活质量和治安状况感到不满，他们渴望在新的一年能获得更多的幸福感和安全感。（本报柏林、巴黎、里约热内卢1月2日电 记者冯雪珺、龚鸣、张远南）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）

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