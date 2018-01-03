新华社芝加哥1月1日电 （记者徐静）来自北极的一股冷空气1日横扫美国中西部，该地区许多城市当天被严寒笼罩。
随着新年钟声敲响，美国第三大城市芝加哥1日迎来入冬以来最寒冷的一天，当天最高气温为零下15摄氏度，入夜最低气温预计跌至零下20摄氏度。上一次芝加哥元旦最高气温为零下15摄氏度发生在1969年。
艾奥瓦州苏城1日清晨温度低至零下24摄氏度，为该市1989年12月以来最低气温。艾奥瓦州首府得梅因也遭遇低温天气，清晨温度为零下19摄氏度。
据美国国家气象局预测，2018年第一周，寒冷天气将持续控制美国中西部、南部和东部的很多地区。气象局针对这些地区已发出风寒预警，建议人们减少户外出行时间，预防冻伤等情况发生。
《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】