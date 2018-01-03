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严寒笼罩美国中西部

2018年01月03日04:39  来源：人民网－人民日报
 

新华社芝加哥1月1日电  （记者徐静）来自北极的一股冷空气1日横扫美国中西部，该地区许多城市当天被严寒笼罩。

随着新年钟声敲响，美国第三大城市芝加哥1日迎来入冬以来最寒冷的一天，当天最高气温为零下15摄氏度，入夜最低气温预计跌至零下20摄氏度。上一次芝加哥元旦最高气温为零下15摄氏度发生在1969年。

艾奥瓦州苏城1日清晨温度低至零下24摄氏度，为该市1989年12月以来最低气温。艾奥瓦州首府得梅因也遭遇低温天气，清晨温度为零下19摄氏度。

据美国国家气象局预测，2018年第一周，寒冷天气将持续控制美国中西部、南部和东部的很多地区。气象局针对这些地区已发出风寒预警，建议人们减少户外出行时间，预防冻伤等情况发生。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

(责编：袁勃、常红)
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