德国迎来消费方式转型拐点

今年1月13日起，欧盟将实行支付新规：在欧盟范围内，任何银行卡、网银转账及欧元划账都不再收取额外的手续费用，该规定适用于整个欧盟实体店铺和网络电商的预订和购买过程。过去，网络电商常将这笔费用转嫁到消费者身上。新规实施后，将有助于进一步促进人们的网购热情。

德国零售商协会2017年12月中旬公布的一项调查显示，2017年德国网购交易额增量预计同比有所下降，但仍会保持在40亿欧元以上，交易总净额有望达到487亿欧元。法国乐售调研数据显示，德国已经成为欧洲仅次于英国的第二大电商市场。

据德国《明镜》周刊报道，有69%的受访者表示会直接通过智能手机在网上下订单，刚刚过去的圣诞节，约51%的德国人在网上购买礼物。伴随网购兴起的，是实体店铺的消亡。自2000年以来，个体服装店已减少了一半以上，个体书店以一年关闭150家的速度消失，到2020年，德国将有4.5万家实体店遭受冲击。

不过，传统门店购物仍是德国人最欢迎的消费方式。2017年德国零售业交易额预计达到5000亿欧元，线下零售交易额比重仍在90%到95%之间。德新社称，以每年80亿欧元占据德国电商榜首的亚马逊德国站表示，将在德国开设线下实体店。

德国电商领域起步并不晚，除了亚马逊、易贝为首的全球性电商巨头外，德国本土最大的两个电商平台——奥托（Otto）和Zalando，前者成立68年、涉足电商36年，后者也于2008年起迅速扩张。之所以实体店零售额仍占据绝大部分份额，主要与德国本身的市场特点有关。由于高昂的人力成本和严苛的数据保护法令，使网购后的快递费用难以下降，服务也不便捷。消费者至少要等3到5个工作日，也无法通过电话与快递员联系。一旦送货上门时无人在家，便要凭着快递员留下的领货单去附近的邮局取回包裹。此外，还常常发生快递员在无人签收时将包裹随意丢放门口的不快事件。

尽管如此，德国仍处于消费者购物方式转型的拐点。德国《明镜》周刊坦言，要畅想德国未来的零售业交易场景，就得看向中国，中国正向世界领先的消费大国迈进。德国电商也已经行动起来，寻求中国合作伙伴。Zalando、德国连锁药房机构HCP，都和中国境内的网购平台签署了战略合作协议。奥托也在2015年与中国的电商组建合资公司，总部设于德国，协助欧美品牌在中国市场发展的同时，寻求进入中国市场的渠道。（本报驻德国记者 冯雪珺）

（本报柏林1月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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