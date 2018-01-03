欧亚经济联盟实施新海关法

据新华社莫斯科1月1日电 （记者胡晓光）欧亚经济联盟新海关法1月1日生效。该法旨在引进数字化技术，简化成员国通关手续，刺激出口。

欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会表示，新海关法将成为欧亚经济联盟关键性法律基础文件之一，旨在提高成员国之间在海关调解领域规范化和一致性水平。新海关法的基础是向电子报关过渡，向“一个窗口”过渡，改善对外经济活动条件，刺激出口。

欧亚经济联盟前身为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国于2010年成立的关税同盟。欧亚经济联盟于2015年1月1日正式启动，成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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