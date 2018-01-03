网络空间充盈文化气质（观点）

自党的十八大以来，网络强国和文化强国战略被提上日程，中国互联网产业和文化事业取得举世瞩目的成就。在互联网领域，一方面是基础设施的发展和数字鸿沟的缩小，当前中国网民规模达到7.51亿，互联网普及率达到54.3%，超过全球水平5.7个百分点。另一方面中国网络应用不断推陈出新，产生了许多领先于世的应用和产品，微信成为全球活跃人数第三的应用软件。这些成就引发了世界各国的关注。

文化领域亦是如此。国家加大对文化走出去的政策引导和产业扶持，统筹、协调全社会的资源和力量，大力推动对外文化贸易，积极拓展海外文化市场，建立以政府为引导、以企业为主体、以市场化运作为主要方式的对外文化贸易机制，加强中华文化网络建设，使之成为弘扬中华文化的重要窗口和平台。

对外文化传播有其自身规律：

一是从发达地区向相对滞后地区扩散。文化是综合国力的重要基础，综合国力又是文化和传播的强大后盾。近现代英美文化能够风行世界，甚至在一定程度上扮演世界主流文化的角色，这与英美国家强大的综合国力是分不开的。

二是从大众文化或者通俗文化开始影响精英文化。大众文化更易被普通人所接受，很具生命力和号召力。随着数字时代的到来，大众文化打破原有形态和载体，进入空前活跃期。从这些规律上讲，中国强大的网络产业基础和网络文化自生的草根性都为中国文化的传播提供了契机。

网络培育和改良了文化形态，产生出更国际化的新文化产品。世人都夸赞“中华文化博大精深”，如何让外国人读懂？网络文学打破了文化背景和语言文字的隔阂。比如它让中国侠义精神在一字一章的更新中，逐渐被外国网友所接受。而以中国传统文化为蓝本的网络游戏的不断发展，也让越来越多的外国人置身于唯美的武侠世界之中。网络视频和视频直播，则让诸如京剧、变脸等传统文化瑰宝，通过自媒体向世界展现了“台上一分钟，台下十年功”的文化内涵。网络成为千万座桥梁，通过社交网络、知识内容共享平台让普通网友成为中国文化交流的生力军。

中国网络文化吸收了传统文化的营养，并借助强大的网络实力向世界普及。网络文化有两种来源，其一是传统文化在网络中的发展，另一种是网络作为人类新的生活疆域孕育和发展出原生态的网络文化。中国是最早摆脱对网络的工具性认识，发展出空间说和疆域哲学的国家，因此也更加注重网络空间的文化建设。与世界其他国家相比，中国网络文化的形成，有国人的自发性动力，也有政府或相关组织的引导性原因。无论哪种力量都渗透着中国传统文化和当代精神气质的基因，还有越来越强的文化自信心。随着中国在网络空间内影响力的提升，这种文化基因也在不断向外扩散。

文化代表着一个国家的气质，蕴含着民族精神和自信。当前，中国网络文化产品已经向世界打开一扇窗户。加快推进中国文化与互联网的创新融合，将为中国传统文化插上互联网的翅膀，进一步助力中国文化腾飞。（作者为北京大学互联网发展研究中心主任 田丽）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 23 版）

(责编：袁勃、常红)