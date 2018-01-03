巴西多举措吸引中国游客

巴西有着丰富的旅游资源，气势磅礴的伊瓜苏瀑布、热情奔放的巴西狂欢节都令人心驰神往。在里约奥运会的带动下，巴西2016年接待外国游客人数达660万人次，创历史新高。然而，巴西旅游业发展水平与其他旅游大国相比仍有着不小的差距，同在拉美的墨西哥在2016年国际游客数量达3500万人次。旅游业是巴西经济重要的一环，巴西政府极为重视，希望到2022年接待1200万外国游客。

近日，巴西旅游部公布了2018年获得接待中国游客资质的83家巴西旅行社名单。“很高兴成为其中一员！接待中国游客的资质对于我们来说非常重要，我们每年都会去申请。”里约中巴旅行社经理西蒙娜兴奋地对本报记者表示，接待中国游客已成为该旅行社的一项重要业务。

之前，为吸引中国游客，巴西已经出台了诸多务实举措。2017年10月1日起，中巴两国将互为以旅游、探亲、商务为目的来本国的对方国家公民颁发有效期最长为5年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。而在此前，巴西旅游签有效期仅为90日。2018年，巴西将在中国开设更多的签证申请中心，此举也将大大缩短中国游客办理巴西签证的平均时间。

作为世界第一大游客输出国的中国已经成为巴西旅游业追逐的目标。巴西国家旅游协会2017年12月公布的当年赴巴外国游客概况报告显示，2017年到巴西的外国游客中，人数最多的前20个国家主要是美国和拉美邻国，中国甚至没有排进前20名。西蒙娜表示，“中国是个庞大的市场，如果有1%的中国出境游客来到巴西，那就非常可观了。”巴西媒体称，中国出境游客不仅数量多，还有着极强的购买力，吸引中国游客赴巴旅游对巴西旅游行业增加外汇收入、吸引投资有着重要意义。数据显示，2016年中国出境游约1.3亿人次，而到巴西的游客仅5万多人次。

巴西旅游部长马科斯·贝尔特朗认为，无论是简化签证，还是授予巴西旅行社接待资质，都旨在吸引更多的中国游客。他还表示，巴西正着手改善国内的机场等基础设施，补上旅游业短板。此外，巴西国家旅游局还在新浪微博开设账号，通过中国社交平台进行旅游推广。

中巴两国距离遥远，中国游客赴巴旅游仍面临高昂时间和经济成本。巴西国内也存在治安不佳、基础设施落后等制约因素，再加上拉美其他国家的竞争，巴西吸引中国游客仍然任重道远。（本报驻巴西记者 张远南）

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 03 版）

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