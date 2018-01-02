就诊需求过大 英国医生建议：看病之前，三思后行

人民网伦敦1月2日电 英国皇家医师学院负责人呼吁人们打电话预约看病 ，要“三思而后行”。
英国皇家医师学院的海伦·斯托克斯 - 兰帕德教授说，由于需求量过大，全科医生的压力很大。英国现在没有足够的全科医生，与此同时诊所的数量正以惊人的速度减少。
她建议，病人在拨打预约电话之前，先停下来想想三个步骤：1.自己能否解决这个问题；2.药剂师是否可以帮到我；3.是不是可以先上网查询一下相关信息。
海伦·斯托克斯 - 兰帕德说，多达四分之一的预约可以通过“不去医院”的其它方式解决。即使只有5％的人在打电话前稍停片刻，就可能节省5万个预约机会，为那些真正需要看医生的人腾出一点空间。
她也称赞了英国国民保健体系NHS的网站NHS Choices，表示其提供的医疗保健信息都是由专业的医生和护士为病人编写的，最新的、有帮助的、明智的建议。“没有什么比NHS更值得信赖的了，NHS在这个网站上投入了很多钱。”
当然，她也补充表示，这些建议并不是阻止人们在有需要的时候去医院就诊。（璗译）
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