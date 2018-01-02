外交部发言人：朝韩就改善关系释放积极信息是一件好事

人民网北京1月2日电 （记者万宇）外交部发言人耿爽2日在例行记者会上就朝鲜半岛局势表示，中方欢迎并支持朝韩双方为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。
有记者提问，朝鲜最高领导人金正恩1日发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。韩国总统文在寅2日积极评价并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。中方对此有何评论?
耿爽表示，中方注意到朝韩两国领导人就改善相互关系、朝方参加平昌冬奥会等释放的积极信息，这是一件好事。中方欢迎并支持朝韩双方以此为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】