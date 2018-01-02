外交部发言人：朝韩就改善关系释放积极信息是一件好事

人民网北京1月2日电 （记者万宇）外交部发言人耿爽2日在例行记者会上就朝鲜半岛局势表示，中方欢迎并支持朝韩双方为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

有记者提问，朝鲜最高领导人金正恩1日发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。韩国总统文在寅2日积极评价并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。中方对此有何评论?

耿爽表示，中方注意到朝韩两国领导人就改善相互关系、朝方参加平昌冬奥会等释放的积极信息，这是一件好事。中方欢迎并支持朝韩双方以此为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

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