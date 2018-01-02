外交部：2018中非合作论坛峰会将成为加强中非团结合作的历史性盛会

人民网北京1月2日电 （记者万宇）外交部发言人耿爽在2日的例行记者会上介绍了2018年在中国举办中非合作论坛峰会的有关情况。耿爽说，中方愿本着共商共建共享的原则，同论坛非方成员一道，共同做好论坛峰会筹备工作。相信在中非双方共同努力下，今年的论坛峰会必将成为一次加强中非团结合作的历史性盛会。

有记者提问称，习近平主席同南非总统祖马1日互致贺电，热烈庆祝中南建交20周年。习主席在贺电中宣布，中方将于2018年在中国举办中非合作论坛峰会。你能否进一步介绍有关情况?

耿爽说，中国和南非是中非合作论坛现任共同主席国。2015年习近平主席同南非总统祖马共同主持召开中非合作论坛约翰内斯堡峰会取得圆满成功。2018年新一届论坛会议将在中国举行。南非和许多非洲国家普遍希望将2018年论坛会议升格为峰会。根据论坛非方成员的强烈愿望，着眼于中非关系发展的现实需要，中方决定2018年在中国举办论坛峰会。

耿爽表示，经过17年的发展，中非合作论坛已成为中非开展集体对话的重要平台和进行务实合作的有效机制，成为引领国际对非合作的一面旗帜。论坛约堡峰会开启了中非合作共赢、共同发展的新阶段。目前论坛约堡峰会成果正得到全面有效落实，为中非关系发展注入强劲动力。在国际形势深刻复杂变化的背景下，中非领导人再次聚首北京，共商中非友好合作大计，规划新时代中非合作蓝图，出台引领中非合作发展的重大举措，推进中非各领域交流合作，有利于深化中非全面战略合作伙伴关系，在更高水平上实现中非合作共赢、共同发展，也有利于促进南南合作和全球伙伴关系发展，为世界和平、稳定与发展注入正能量。

耿爽最后说，中方愿本着共商共建共享的原则，同论坛非方成员一道，共同做好论坛峰会筹备工作。相信在中非双方共同努力下，今年的论坛峰会必将成为一次加强中非团结合作的历史性盛会。

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