新华社华盛顿１月１日电 除旧岁、迎新年之际，从中西部到东北部，美国大部分地区遭遇寒潮袭击，致使９０％的美国人是在室外气温低于零摄氏度的情况下迎来２０１８年第一个早晨。

美国国家气象局报告说，在内布拉斯加州奥马哈，新年夜气温低至零下２６摄氏度。这不仅创下１８８４年以来新低，而且迫使当地人取消了除夕夜燃放烟花的传统活动。元旦早晨，艾奥瓦州得梅因市气温一度低至零下３１摄氏度，当地一家露天滑冰场被迫关闭。

据此间媒体报道，在过去两天的极寒天气里至少有３人被冻死，其中一起事件发生在西弗吉尼亚州查尔斯顿，另外两起发生在东北部威斯康星州密尔沃基县。

美国国家气象局预报称，尽管未来几天气温有望回升，但本周晚些时候，美国大部分地区将面临新一轮严寒考验。

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