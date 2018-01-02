文在寅：欢迎朝鲜参加平昌冬奥会

新华社首尔１月２日电（记者 陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅２日说，朝鲜有意派遣代表团参加平昌冬奥会和举行韩朝当局会谈，是对韩方提议将平昌奥运会作为改善韩朝关系契机的回应，韩方对此表示欢迎。

文在寅是在当天举行的２０１８年首次国务会议上作出上述表态的。他说，希望韩国统一部和文体部尽快制定后续方案，实现南北对话迅速恢复和朝鲜代表团参赛。

文在寅表示，改善韩朝关系与解决朝核问题是不可分离的，外交部应该与友邦国家和国际社会紧密协商，同时促进韩朝关系改善和朝核问题解决。

文在寅还说，２０１８年施政目标是让国民生活切实发生改变。今年将继续激发经济活力，扩大就业，增加家庭收入，在改善国民实质生活方面作出政策性努力。

朝鲜最高领导人金正恩１日在发表新年贺词时表示，朝鲜有意派遣代表团参加即将举行的平昌冬奥会，北南当局可以就此进行紧急会谈。

金正恩还表示，为改善北南关系，也为保障北南双方预定将举行的重大活动，应首先从缓和北南尖锐的军事紧张状态、营造朝鲜半岛和平环境开始，停止在朝鲜半岛进行的一切核战争演习，不做激化形势举动，积极营造民族和解氛围。

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