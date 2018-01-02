中国首支维和直升机分队举办任务区迎新年庆祝活动

当地时间2017年12月31日晚，中国首支维和直升机分队成功举办联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（以下简称：联非达团）总部迎新年庆祝活动。活动精彩纷呈，“中国名片”“中国品牌”再次成为超级营地内的热议话题。

维和直升机分队军务参谋崔宇和叉车司机王红振表演的双截棍拉开了联非达团迎新年晚会的序幕。聚光灯下，武打组合气势逼人，精彩动作应接不暇。苏秦背剑、白蛇吐芯、左右逢源……二人刚柔并济，经典招式收放自如。“不可思议，中国军人太棒了！”表演结束后，在场的联非达团观众们纷纷竖起大拇指，报以长时间热烈掌声。

对此，军务参谋崔宇认为：“能够向外军、向世界展示中华武术，展示中国维和军人的素质与风采，是我的荣幸，更是我的责任。”

武术开场喝彩一片，锣鼓压轴惊爆全场。主持人报幕话音刚落，直升机分队威风锣鼓队的队员们就迅速成表演队形各自就位。军姿挺拔、精神昂扬，鼓乐交响响彻全场。激烈的敲击声蕴含着中国文化历史悠久的深厚积淀、蕴含着中国军人迎接新年、守护和平的美好愿景。演出结束，来自三十余个国家和地区的国际友人不停欢呼“China！Good！”

迎新年晚宴上，直升机分队炊事员准备的“小炒黄牛肉”“孜然羊肉”“重庆辣子鸡”等美食让人流连忘返。埃及建制警察分队指挥官塔梅尔上校说：“在埃及，能品尝到中国美食是一种极大的‘奢侈’。”

直升机分队部署四个多月来，联非达团和当地民众的互动交流不断深入，中国特色“文化名片”越来越响亮。中国军人热情友好、专业敬业的形象也深植各国友人心中。

新年新气象、新年新突破，直升机分队全体官兵决心要用自己的汗水与努力为维护和平做出新的更大的贡献，用实际行动践行为祖国争光、为军旗添彩。（马意翀 余磊）

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