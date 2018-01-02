以色列抓捕17名策划恐袭的激进组织成员

以色列国家安全局１日发布声明称，以色列抓捕了１７名企图制造恐怖袭击的激进组织成员。

声明说，２０１７年１１月，以色列国家安全局、以色列国防军和以色列警方发起联合行动，在约旦河西岸朱迪亚和撒马利亚地区抓捕了１７名企图制造恐怖袭击的激进组织成员，这一组织与活跃在加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）关系密切。

声明还说，哈马斯正在试图制造更多的恐怖袭击，以色列安全部门将继续采取果断措施挫败哈马斯的袭击计划，哈马斯需对其实施的任何袭击行为负责。

另外，记者从以色列国防军获悉，１日晚上，从加沙地带发射的一枚火箭弹击中了以色列南部一个空旷地带，没有造成人员伤亡。

以色列总理内塔尼亚胡１日在内阁会议上再次指出，哈马斯需对任何从加沙地带发射的火箭弹负责。

自美国总统特朗普２０１７年底宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程以来，以巴紧张局势不断升级。

哈马斯成立于１９８７年，一直拒绝承认以色列，主张通过暴力斗争方式消灭以色列。以色列和美国将其视为恐怖组织。（记者 陈文仙 杜震）

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