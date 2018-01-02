欧亚经济联盟开始实施新海关法

欧亚经济联盟新海关法１月１日生效。该法旨在引进数字化技术，简化成员国通关手续，刺激出口。

欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会表示，新海关法将成为欧亚经济联盟关键性法律基础文件之一，旨在提高成员国之间在海关调解领域规范化和一致性水平。新海关法的基础是向电子报关过渡，向“一个窗口”过渡，改善对外经济活动条件，刺激出口。

按照约定，各成员国的海关立法需要与新海关法相衔接。

欧亚经济联盟前身为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国于２０１０年成立的关税同盟。欧亚经济联盟于２０１５年１月１日正式启动，成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。联盟的目标是在２０２５年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

俄白哈三国在２００９年制定海关法，２０１５年欧亚经济联盟条约生效后，亚、吉两国加入进来，急需制定新海关法。（记者 胡晓光）

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