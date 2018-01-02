综述：全球关注中央农村工作会议新政策信号

中央农村工作会议日前闭幕。围绕党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略，会议全面分析“三农”工作面临的形势和任务，研究实施乡村振兴战略的重要政策并进行部署。会议释放的中国农村工作新政策信号引发全球关注。

会议提出走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

美国本笃会大学荣誉校长威廉·卡罗尔说：“通过改善农业，中国正在肯定农民的重要性，并鼓励更多农民和他们的子女留在农村，见证农业革命，更努力、高效地生产。”

日本爱知大学国际中国学研究中心客座研究员李博表示，乡村振兴的重点是产业兴旺，这是未来农业的发展方向。乡村振兴战略会加速生产要素在城乡间的流动，在一定程度上缩小城乡差距，实现城乡协调发展。中国经济作为世界经济的重要组成部分，乡村振兴战略的实施会促进中国经济的高质量发展，对世界经济复苏和发展影响十分重大。

中央农村工作会议强调，走中国特色社会主义乡村振兴道路，必须深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路；必须坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。

对于会议提出的“坚持质量兴农、绿色兴农”，墨西哥国立自治大学中国问题专家伊格纳西奥·科尔特斯表示：“中国在农业现代化方面取得巨大进步，在农村建设发展中推广绿色经济，通过技术研发提升农产品附加值，促进实现多元化农业发展。多年来，中国政府积极推动‘三农’工作，不仅为农民提供相应技术指导、供应优质肥料和种子，还积极推广清洁能源，带动生产设备升级等。这也是中国政府重视提升农产品质量的表现之一，符合可持续发展理念。”

科尔特斯还说，中国是农产品消费大国，推动农业现代化建设有助于满足日益增长的国内粮食需求、保障粮食安全。中国不断用实际行动证明，中国正努力让数千万贫困人口脱贫，农民收入与生活水平都有很大提升。未来实施乡村振兴战略将进一步造福中国农民。

李博认为，此次提出的质量兴农和绿色兴农涵盖农业生产、农村社会发展以及农民经济地位提升等范畴，有助于减少农业的无效供给，实现高效农业发展。

对于会议提出的“把公共基础设施建设的重点放在农村，推动农村基础设施建设提档升级”以及“坚持绿色生态导向，推动农业农村可持续发展”，卡罗尔说：“过去十年，中国这个全球经济引擎已经引起世界的注意。中国实施农村资源保护，改善农村基础设施的努力将促进农业可持续发展。”

谈到环境问题，卡罗尔说，全球变暖、空气污染、海洋塑料污染、食品农药残留等已成为世界面临的严重问题。在这种情况下，作为全球第二大经济体的中国强调绿色兴农，支持绿色农业，有望引其他国家仿效。

“在推动本国经济可持续发展的同时，中国也在为其他国家树立榜样。”卡罗尔说。（执笔记者：刘轶芳；参与记者：徐静、安晓萌、胡晓光、吴昊、钱铮、郑思远）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)