英媒预测2018重要航天事件

英国广播公司１日发表的一篇文章列出了２０１８年航天领域预计会发生的受关注事件，包括多国计划执行的太空任务以及美国私人航天公司涉足载人航天市场等。

据这篇文章介绍，印度、日本以及美国等都计划在２０１８年不同时段开展各自的太空任务。其中，印度计划３月发射“月船２号”太空飞行器，这个飞行器比它的前身“月船１号”拥有更多功能，将增加轨道飞行器、着陆舱以及月球车。

５月，美国航天局将发射“洞察”号火星探测器，它将配备一系列精密仪器对火星表面以下的状况进行分析，以便找到有关这颗行星形成的线索并分析行星内部结构。

７月，日本的“隼鸟２号”小行星探测器预计会抵达其目标小行星，采集样本并送回地球。美国航天局的一个探测器也会在８月与另一颗小行星会合，开展类似的任务。

这篇文章说，欧洲和日本还计划合作开展一项太空任务——探测水星，这一任务将包括两个太空飞行器，它们将对水星开展详细测绘并调查这颗行星的磁场。

除了国家层面推动的太空任务，美国商业航天市场也可能在２０１８年出现较大突破。美国太空探索公司预计会发射全新的重型运载火箭“猎鹰重型”。如果这一火箭发射成功，这家商业航天公司未来就能承担更多卫星发射任务，并最终执行将宇航员送到地球轨道以外目的地的任务。

载人航天方面，文章说，商业航天公司正朝着向国际空间站运送宇航员这一目标迈进。２０１８年或许能取得重要进展。

太空探索公司以及波音公司都已计划进行载人发射任务，两家公司会首先在无人状态下测试各自的太空运输载具。但鉴于这一发射任务的复杂性，文章认为相关项目也不是不可能被延迟。（记者 张家伟）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)