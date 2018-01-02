陈凤英：2018年或成“全球税改年”

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在主旨演讲。新华网发（郭小天摄）

新华网北京1月2日电（王钟毅）“特朗普税改将对全球经济产生重要影响，2018年将是‘全球税改年’，但不必担心税改造成中国市场资本恐慌性外流。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英，在参加新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会时接受了本网专访。

美国国会参众两院2017年12月20日通过了自1986年以来美国最大规模的税改法案。22日，美国总统特朗普签署了这项法案。法案将于2018年1月开始实施。陈凤英认为，对特朗普来说，税改法案的通过实施是美国经济收益和共和党政治收益的“双赢”。减税是特朗普作出的诸多竞选承诺之一，能有效巩固他的执政基础，对于共和党的中期选举是有利的。

陈凤英说，税改方案把美国企业税降到21%，低于绝大多数经济合作与发展组织（OECD）成员水平。一方面，税改将会降低企业在美国投资的成本，提升美国投资环境的国际竞争力；另一方面，个人税的下降将会刺激美国的国内消费。投资和消费的增长对经济的拉动作用将会弥补美国政府短期内因减税而产生的赤字。

“美国这一举动将会引起世界范围内的竞争性税改，2018年或成‘全球税改年’”，陈凤英表示，竞争性的税改将激起一波全球投资和全球消费，这对于金融危机后增长乏力的世界经济来说是个好消息。但发达国家的竞争性减税将导致资本回流加速，而此前有着大量美国和其他发达国家资本的发展中国家、新兴市场、资源国的资金流在明年可能会出现短缺。

“中国不必担心美国税改的影响。我个人认为国内的资本不会大量流出，”陈凤英说，“中国的经济转型是世界上走得最快的。尤其是近年来，中国已经开始在科技等领域‘弯道超车’，投资空间非常大。” 全球范围内竞争性税改以后，投资和消费增加，全球需求上升，这对于中国的出口是有好处的。“2017年人民币升值，进出口仍大幅增长，这意味着世界市场活跃起来了，对中国制造的需求又变大了”，陈凤英说，“我预测明年中国的国际贸易肯定会好。”

陈凤英认为，美国税改的措施和随后将至的竞争性税改，将会促使中国加快税制改革步伐，减少企业的税费压力，提升中国投资环境对企业的吸引力。另一方面，2018年中国应抓住全球竞争性税改造成新兴市场资金短缺这一机会，推进人民币国际化，并加大对“一带一路”国家的投资。人民币已经加入了国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，成为“准国际货币”。如果中国把握住了这个机会，突破现有瓶颈，就能把人民币真正推向世界。

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