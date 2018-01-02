中南建交20周年 习近平同祖马互致贺电

新华社北京1月1日电 国家主席习近平1月1日同南非总统祖马互致贺电，热烈庆祝中南建交20周年。

习近平在贺电中指出，20年前的今天，中南两国正式建立外交关系，翻开了两国关系崭新的一页。20年来，在双方共同努力下，中南关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。事实证明，不断巩固和深化中南全方位合作符合两国和两国人民根本利益。我愿同总统先生一道努力，推动中南关系不断向前发展，更好造福两国和两国人民。

习近平表示，中国和南非是中非合作论坛现任共同主席国。2015年我同总统先生共同主持召开的论坛约翰内斯堡峰会取得圆满成功。根据总统先生提议和非洲国家普遍愿望，中方同意于2018年在中国举办论坛峰会。我愿同总统先生和论坛其他非洲成员领导人一道，把2018年论坛峰会开成加强中非团结合作的历史性盛会。

祖马表示，南中建交20周年是双边关系史上的重要里程碑。过去20年里，南中在传统友好和相互信任的基础上，取得了可喜可贺的合作成果，两国关系不断提升并被赋予更加重要的战略意义。两国就涉及彼此共同利益的问题密切协调，共同应对世界面临的新威胁和新挑战。作为中非合作论坛共同主席国，南中致力于推进非中伙伴关系，推动2015年论坛约翰内斯堡峰会成果落实。我期待2018年9月赴华出席中非合作论坛新一届峰会。我希望以两国建交20周年为契机，强化两国友好关系，拓展合作，实现共赢。

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