服务业仍是开放重头戏

“一带一路”上的中国工程。

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图为芬兰最大百货商场斯托克曼引入支付宝支付作为商场购物支付方式。

新华社记者 李骥志摄

大巢制图（新华社发）

在今天的中国城市，享受外资提供的医疗、保险、商旅等服务已经不再是稀罕事；而在海外他乡，使用中国的移动支付、享受中医保健、走进中国的工程建筑也已日渐平常。这正是中国服务业扩大开放、中外服务贸易往来日趋频繁的写照。中共十九大报告和2017年中央经济工作会议分别指出，“扩大服务业对外开放”“大力发展服务贸易”。在中国推动形成全面开放新格局，拓展对外贸易过程中，服务业仍然将是重头戏。

“大门”“小门”一起开

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”这一点，在服务业上有着充分的体现。

就在几天前，国务院发布《国务院关于在北京市暂时调整有关行政审批和准入特别管理措施的决定》。相关部门将“研究允许新设或改制成立的外商独资银行、中外合资银行或者外国银行分行在提交开业申请时可以同时申请人民币业务”，暂时调整此前“提出申请前在中华人民共和国境内开业1年以上”的条件约束。

此次《决定》调整的内容涉及金融、航空运输、文化娱乐、音像制品制作等相关服务业。这是继2017年6月，国务院同意继续推进北京市服务业扩大开放综合试点后，又陆续发布的服务业开放举措之一。

近年来，相关的新规、新举措不断推出，不仅在北京，在上海、广州等自贸试验区，服务业开放的先试先行也可谓“多点开花”。

中共十九大报告提出“扩大服务业对外开放”，日前召开的中央经济工作会议也指出“大力发展服务贸易”。服务业的开放发展，成为中国推动形成全面开放新格局的重要内容。

商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊在接受本报记者采访时指出，“中国服务业的开放进展明显，一方面是市场准入试点扩大的成果。在上海自贸试验区、广州自贸试验区、北京等地，各自都推出了金融业、健康医疗、文化科研等不同领域的试点举措。未来的全面开放，就是要将这些试点成果推向全行业、全地域。另一方面，中国服务业的开放带来了实实在在的绩效，在贸易、产业和投资方面都有所体现。以投资为例，服务业利用外资保持着不错的增速。”

据商务部有关部门发布的《中国对外贸易形势报告（2017年秋季）》，服务业已成为中国利用外资的主体，2017年前三季度服务业利用外资占中国外资总额的 69.2%。2017年以来，中国服务贸易也呈现稳中有进的良好发展势头。1-9月，服务进出口总额34411.8亿元人民币，同比增长8.8%。

在日前召开的全国商务工作会议上，商务部外资司司长唐文弘表示，2018年商务部还将大幅度减少市场准入限制，深化制造业开放，加快生产性服务业开放，逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入，积极稳妥推进金融业开放，进一步引导外商投资的信心和预期。

在李俊看来，进一步推进经济服务化、扩大服务业的开放是大势所趋。不过在扩大市场准入之外，也要进一步放开落地经营的相关制度和法规。“在国内市场经营的细节上，还有一些‘小门’没开。服务业扩大开放，不光要放开市场准入，在经营许可等证照的申请程序、资质标准等方面也需要进一步透明化、规范化和简化。”李俊说。

新兴服务市场广

既开放“引进来”，也积极“走出去”。这一进一出，构成了今日中国服务贸易的格局。

2017年6月，中国银联在香港和新加坡推出云闪付二维码支付业务，计划在东南亚、澳大利亚等更多国家和地区相继开通该业务；支付宝已经在欧美、日韩、港澳台等地相继接入了多家线下商户门店，还与慕尼黑机场、东京成田国际机场、大阪关西国际机场等全球诸多大型机场达成合作；微信支付的标志，则开始出现在东南亚等地区的楼宇商厦间……

《中国对外贸易形势报告（2017年秋季）》指出，中国互联网金融发挥后发优势快速崛起，微信支付、支付宝等移动支付逐步拓展国际市场，正在成为服务贸易的增长新热点。

观察今日中国的服务贸易，一个突出特点是新兴服务领域进出口的快速增长。

据商务部数据，2017年前三季度，新兴服务领域进出口达到10495.3亿元，其中出口5156.5亿元，在服务贸易出口总额中占比达到49.2%。除保险服务外，其他新兴领域服务进出口均保持正增长。特别是得益于数字经济的快速发展，与之相关的知识产权使用费、电信服务、计算机服务、信息服务进出口均实现20%以上的增长，规模合计占服务贸易总额的比重为11.6%，成为服务贸易的增长亮点。

中共十九大报告提出，“拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。”服务贸易的升级发展也被认为是题中应有之义。

在李俊看来，服务贸易是服务业国际化的一个重要途径，也是提升服务产业国际竞争力的一个重要的手段。他说，“中央经济工作会议提出要实现高质量的发展，实现这个目标一要靠技术创新，另一个就是向服务要增加值。建设服务贸易强国的一个重要方向，就是要打造中国服务的品牌。中国服务和中国制造的世界竞争力和影响力要并驾齐驱。”

在市场需求升级、新兴服务领域加快增长的背景下，中国服务贸易正努力争取机会。以医疗为例，中国积极推动中医药走出去，采取多种形式支持中医中药进入海外市场，正取得明显成绩。2017年 1-9月，以就医为目的的旅行服务进出口额为206.2亿元，同比增长13.6%，其中出口同比下降10.6%，进口同比上升37.9%，达到125亿元。

“一带一路”火车头

2017年7月，在著名旅行类刊物《孤独星球》评选的2017亚洲十个最佳旅行目的地中，中国甘肃力夺榜首。业内认为，正是受益于“一带一路”的推进，甘肃在全球范围内的旅游知名度快速攀升。

来自甘肃省旅发委的统计数据显示，2017年1-11月，甘肃全省接待国内外游客2.35亿人次，实现旅游综合收入1551亿元，分别较上年同期增长25.3%和29.3%，成为年度旅游规模增速最快的目的地之一。

这正是“一带一路”建设拉动中国服务贸易的鲜活案例。如果问未来中国服务贸易的发展方向，“一带一路”无疑是重点。

据有关机构测算，“十三五”期间，中国将为相关国家输送1.5亿人次游客、2000亿美元旅游消费，将吸引相关国家和地区8500万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。随着“一带一路”建设深入推进，中国与相关国家之间的旅游、文化、技术等服务贸易合作也在不断推进。

更多专业服务，如金融服务等也在持续跟进中。中国银行业协会日前发布的报告显示，超过八成的国内银行家认为，服务“一带一路”建设、亚太自由贸易区建设等是中国银行业进行海外发展的首要关注点。“一带一路”倡议的推进，将有利于完善银行在发展中国家的海外布局，提升自身国际化业务服务水平。

“中国的许多服务，比如中国建筑、软件和信息服务、医疗等还是颇具竞争力的。”李俊认为，“一带一路”倡议为服务贸易的发展提供了非常好的机遇。回顾几十年前，欧美日等发达国家进入中国市场的时候，首先是服务先行，广告、酒店、旅行社、市场调查公司、会计服务公司等先期进入中国，为制造业的大量进入创造条件。我们中国在开拓“一带一路”市场时也要学习这样的经验，让中国服务当火车头、“打头阵”、打基础，后期的产品出口和投资项目再跟进。从未来“一带一路”合作看，中国服务“走出去”势在必行。（本报记者 李 婕）

(责编：饶竹青(实习生)、徐祥丽)