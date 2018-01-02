寒冬岁末春风至，主席寄语暖人心

人民网东京1月1日电 习近平主席给莫斯科大学中国留学生的回信在广大留日学子间掀起学习热潮。留日学子一致表示，从习主席的回信中，深深感受到党和人民对新时代广大在外学子的高度肯定和信任，一定会珍惜宝贵的青春时光和千载难逢的大好机遇，刻苦学习，早日成才，报效祖国。

12月31日上午，中国驻日使馆教育处召开座谈会，50多名学友会骨干和公派留学人员畅谈学习习主席回信的心得。教育处公参胡志平说，习主席的回信言简意赅，内涵丰富，立意高远。上世纪50年代毛主席对青年一代的讲话鼓舞了在座同学们祖父祖母那一代人义无反顾地为新中国的建设贡献青春热血，60年后的今天，在习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，伟大祖国已进入中国特色社会主义新时代。习主席在十九大报告和给莫斯科大学中国留学生的回信中对海外学子的寄语，必将激励新一代青年像前辈们一样，把自己的人生理想融入到祖国和民族的伟大事业中，用真才实学和奋发努力，在为实现中华民族伟大复兴中国梦的征途中谱写出更加华丽的新篇章。在日留学人员有爱国的优良传统，在中国革命、建设、发展的各个阶段都发挥了重要作用，希望大家自觉地用习近平中国特色社会主义思想为自己插上理想的翅膀，胸怀大志，刻苦学习，把自己锻炼成为有理想、有本领、有担当的，可堪当大任的优秀人才。

东京大学学友会会长金洪善说，回想建国初期，新中国百废待兴，在外汇储备极其有限的情况下，国家派出有志青年赴苏学习。如今的中国发生了翻天覆地的变化，我们更应该珍惜现在优越的留学条件，牢记使命，奋发有为，决不辜负习主席和祖国人民的期望与重托。

早稻田大学学友会会长张雨生表示，留学早稻田的李大钊等革命先驱们在中华民族处于水深火热的危难时刻，毅然回国掀起了中国革命的热潮。我们将继承发扬留日学人的优秀传统，将留学梦和“中国梦”融为一体，为实现“两个一百年”的奋斗目标和中华民族伟大复兴贡献力量。

新疆籍优秀自费奖学金获得者、德岛大学维吾尔族留学生古力努?麦麦吐逊表示，主席百忙之中抽出时间回信是对广大海外留学生的鼓励和关怀。作为一名少数民族留学生，也是国家政策的受益者，会倍加珍惜来之不易的留学机会，努力完善自己，与各族学生互相学习，互相帮助，树立中国留学生的良好形象，以优异成绩回报祖国和家乡人民的培养。

正在东京大学访学的中国政法大学副教授陈煜表示，正如习主席在信中所说“青年一代有理想，有本领，有担当，国家就有前途，民族就有希望”，缺乏理想的人，注定没有未来。尤其是留学青年，走得更远，看得更多，如果不秉持高远的理想，只是想一窥外面精彩的世界，不愿担当，回避责任，庸庸碌碌，最终学不到真正的本领。习主席的信，既是对广大留学人员的新年问候，更是一种强有力的鞭策。

杏林大学政治学教授刘迪表示，习主席的寄语表达了对广大留学人员的高度信任和殷切期待。中国是全球最大的留学生派出国。改革开放后的40年间，留学人员为中国发展贡献巨大。目前，中国科技革命出现加速发展的势头，创新创业开始深入社会各个角落。同时，当前中国经济社会仍面临许多新课题、新任务，面临一场新的深刻变革。在未来的转变过程中，海外留学人员的智慧、力量不可或缺。从这个意义上说，习主席的这封回信，预示今后海外留学人员将在中国经济社会建设中发挥更重要的作用。

全日本中国留日同学总会会长、顺天堂大学副教授汪先恩表示，正如习主席回信中所言，实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。新时代的留日学人，更具有高水平的专业知识和宽广的国际视野，将继承和弘扬留学报国的传统，把个人的梦想与中华民族伟大复兴之梦融合在一起，为祖国发展做出不愧于时代的新贡献。

国家千人计划入选者、“春晖计划”留日博士专家团团长、东京理科大学教授赵新为表示，作为改革开放后第一批留日学子，我们这代人既是祖国发展的建设者，又是受益者。在日本，我们组织了“春晖计划”留日博士专家团，从2002年开始，十六年来不间断支援青海、四川等祖国西部高校和地区经济社会的建设。在这个过程中，亲身感受了祖国跨越式的发展，我们为祖国的巨大成就感到由衷的自豪。无论身处国内还是海外，留日学人一定会把服务祖国作为众生的奋斗目标，弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，把学到的本领奉献给祖国和人民。（乔颖 田泓）

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